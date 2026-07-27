Figüran değil ama dikkat çekti... Kılıçdaroğlu’yla özçekim yapan kadın kumpas iddiaları ile gündemdeydi

CHP’nin İstanbul’da düzenlediği üye katılım töreninde çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Daha önce AKP medyasının İBB soruşturmasıyla bağlantılı haberlerde adı geçen Tuanna Saliha İyigör, Kemal Kılıçdaroğlu ile özçekim yaptı.

TARTIŞMALI İSİM SOSYAL MEDYADA HATIRLANDI

Figüran tartışmalarının sürdüğü törende İyigör’ün Kılıçdaroğlu ile özçekim yapması, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerin ardından İyigör hakkında daha önce ortaya atılan iddialar yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada hakkında kumpas suçlaması yapılan Tuanna Saliha İyigör gibi bir ismin, butlan CHP'sinin resmi bir etkinliğinde boy göstermesi büyük tartışma yarattı.

İyigör'ün, Kemal Kılıçdaroğlu'na rahatça ulaşıp aynı kareye girmesi dikkatlerden kaçmadı.

FİGÜRAN GETİRİLDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Kılıçdaroğlu, 25 Temmuz’da İstanbul Sarıyer’deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende partiye katılanlara rozet taktı. Etkinliğin ardından bazı katılımcıların cast ajansları üzerinden para karşılığında salona getirildiği ortaya çıktı.

İyigör’ün söz konusu ajanslar aracılığıyla törene katıldığına ilişkin herhangi bir bilgi veya iddia bulunmasa da Kılıçdaroğlu ile gülümseyerek özçekim yaptığı anlar, geçmişte hakkında AKP medya tarafından yapılan haber nedeniyle dikkat çekti.

Tuanna Saliha İyigör, daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

İktidar medyasından Yeni Şafak’ın haberine göre İyigör, savcılık ifadesinde İBB soruşturması sanığı Fatih Keleş ile ilişkisi olduğunu iddia etmiş, "Kızlar'ı Münih'e götürmüşler" diyerek haber servis etmişti.