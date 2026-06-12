Bakan Fidan Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için başlatılan sürece ilişkin Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle görüştü.

FİDAN'DAN ABD-İRAN TELEFONU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İRAN ABD MÜZAKERELERİ ELE ALINDI

Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğimizi, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. (DHA)