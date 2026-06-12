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Bakan Fidan Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine ilişkin Katar ve ABD tarafı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Bakan Fidan Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ve ABD arasındaki savaşı sona erdirmek için başlatılan sürece ilişkin Katar Başbakanı ve ABD'li müzakerecilerle görüştü.

FİDAN'DAN ABD-İRAN TELEFONU

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD'li müzakerecilerle bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

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Görüşmelerde, ABD ve İran arasındaki müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Bakan Fidan, sürecin bir an önce sonuçlanmasını ve kalıcı barışa ulaşılmasını temenni ettiğimizi, Türkiye'nin müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İran ABD Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Katar
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