İran-ABD savaşında sona gelindi: Son aşamadayız

İran Dışişleri Bakanı Seyed Abbas Arakçi sosyal medya platformu X üzerinden İran-ABD savaşına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

İslamabad Mutabakat Zaptı hiç bu kadar yakın olmamıştı. Son onayına kadar, medya içeriği hakkında spekülasyona girmekten kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda, tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır.

ABD Başkanı Donald Trump da Arakçi'nin paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çekti. Trump daha önce İran basınında yer alan anlaşma taslaklarına ilişkin haberleri eleştirmiş ve söz konusu iddiaların taraflar arasında yazılı olarak üzerinde uzlaşılan şartlarla "hiçbir ilgisi olmadığını" savunmuştu.

"BARIŞ, HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN"

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medyada mutabakat zaptının metnine ilişkin yer alan ifadeleri doğrulamayacağını belirten Bekayi, “Anlaşmaya çok yakın olduğumuzun söylenmesi yeni bir söz değil. Mutabakat metniyle ilgili olarak son değerlendirme aşamasındayız. İlgili kurumların toplantıları devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de iki devlet arasında aracılık yaptığı görüşmelere dair açıklama yaptı. Şerif, açıklamasında "Barış anlaşmasının nihai ve mutabık kalınmış metnine ulaşılmış olup Pakistan, bundan sonraki adımları belirlemek için her iki tarafla da yakın temas halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Barış, hiç olmadığı kadar yakın." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kaynaklara göre anlaşmada; Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, İran'a yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gibi maddeler yer alıyor.