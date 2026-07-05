Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş ile görüştürülmesine tepki: Artık iktidarın üst düzey bir mensubudur

Gazeteci Fatih Altaylı, "mutlak butlan" Kemal Kılıçdaroğlu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş ile savcılık ifadesi esnasında görüştürülmesine tepki gösterdi.

"Deniz Göktaş’ın adliyedeki savcılık sorgusu ve mahkeme süreci sırasında olan bitenler bir şeyi gösterdi" diyen Altaylı, Kılıçdaroğlu'nun üst düzey bir AKP'li olduğunu vurguladı.

"KILIÇDAROĞLU ÜST DÜZEY BİR AKP'LİDİR"

5 Temmuz 2026 tarihli köşe yazısında Altaylı'nın olaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

"Deniz Göktaş’ın Adliye’deki savcılık sorgusu ve mahkeme süreci sırasında olan bitenler bir şeyi gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu CHP genel başkanlık koltuğuna oturtulmuş da olsa aslında üst düzey bir AK Partili’dir.

Çok net, çok açık!

Daha önce o Adliye’de veya başka adliyelerde pek çok “muhalif” savcılığa çıkarıldı, mahkeme önüne getirildi.

Herhangi bir muhalefet partisinin, herhangi bir ismi, bir genel başkanı ya da yöneticisi gözaltındaki, mahkemeye çıkarılmayı bekleyen bir muhalif ile görüşmedi, görüştürülmedi.

Bırakın muhalif siyasetçiyi, eşini çocuğunu bile göremedi, avukatını görmekte bile zorlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’nin atanmış değil, seçilmiş genel başkanı olsaydı Deniz Göktaş’la asla ve asla görüşemezdi. Bırakın görüşmeyi, Deniz Göktaş’ın olduğu kata bile çıkarılmazdı.

Orada olabilmek ve istemediği halde orada, zorla Deniz Göktaş’la görüşebilmek için iktidarın üst düzey bir mensubu olmak gerektiği açık.

Kemal Kılıçdaroğlu da artık bu sıfata haiz: “İktidarın üst düzey bir mensubu”"