Kanada'yı 3-0 yenen Fas'a kötü haber

2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fas, Kanada'yı 3-0 yenerek çeyrek finale kaldı.

Fas'ı farklı galibiyete götüren golleri 50 ve 82. dakikalarda Ounahi, 90+8'de de Rahimi attı.

Fas, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Boston'da oynanacak.

KANADA'YI 3-0 YENEN FAS'A KÖTÜ HABER

Ancak Fas'a maçtan sonra kötü haber geldi.

Maçın ilk yarısında sakatlanan Fas'ın yükselen yıldızı Saibari 22. dakikada sakatlandı.

Saibari, yerini Rahimi'ye bıraktı.

Rahimi, C Grubu'nda Brezilya, İskoçya ve Haiti'ye gol atmış ve takımının son 32 turuna çıkmasında büyük rol oynamıştı.



Saibari, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından Bayern Münih'e 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Maçtan sonra yapılan kontrollerde Saibari'nin sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıktı. Saibari'nin Fransa maçında ve tur atlanması halinde diğer karşılaşmalarda da büyük olasılıkla forma giyemeyeceği açıklandı.

Bu gelişme Fas'ta büyük üzüntü yarattı.