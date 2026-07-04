Ne Deniz Göktaş ne avukatı ne de ailesi Kılıçdaroğlu ile görüşmek istememiş: En son emrivaki yapmış

Komedyen Deniz Göktaş'ın adliyeye sevki sırasında butlanla gelen Kılıçdaroğlu da adliyeye gitmiş ancak protesto ile karşılaşmıştı. Tutuklama kararının ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüşme yaptığını da söylemişti.

Deniz Göktaş'ın avukatı Metin Aslan, gözaltı süreci ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibinin kendisi ve Göktaş'a ulaşmak için girişimlerde bulunduğunu anlattı. Aslan, Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez tarafından defalarca arandığını, ancak görüşmeyi kabul etmediğini ifade etti.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNDEN DEFALARCA ARANMIŞ

Fatih Altaylı'ya konuşan ve tüm süreci anlatan Metin Aslan, Göktaş'ın gözaltına alınmasının akşamında danışmanı Atakan Sönmez tarafından 8 defa arandığını, en sonunda da kendisine, "Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez" diyen bir mesaj attığını söyledi.

“Deniz gözaltına alındıktan sonra önceki akşam 8 kez tanımadığım bir numaradan arandım. Tanımadığım bir numara olduğu için de açmadım. Daha sonra aynı numaradan bir mesaj geldi. ‘Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez’ diyen bir mesaj."

"ARADIM: KEMAL BEY İLE GÖRÜŞECEK BİR ŞEY OLMADIĞINI SÖYLEDİM"

Aslan gelen mesajın ardından aramaya döndüğünü, kendisine Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile görüşmek istediğini, yanıt olarak görüşecek bir şey yok dediğini söyledi.

"Aradım. Kemal Bey benimle görüşmek istiyordu. Görüşecek bir şey olmadığını söyledim. Görüşmedim. Deniz Göktaş’ın ailesiyle görüşme talepleri vardı. Bunun için benimle değil, Deniz’in kendi ekibiyle görüşmelerinin daha doğru olacağını belirttim ve numaralarını verdim. "

AİLESİ DE GÖRÜŞMEDİ

Kılıçdaroğlu'nun Deniz Göktaş'ın ailesi ile görüşme talebinin de karşılanmadığını, ailenin de bunu kabul etmediğini ifade eden avukat, Kılıçdaroğlu ve ekibinin sabahın erken saatlerinde adliyeye geldiğini açıkladı.

"Aramışlar. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz’in ailesi ile görüşmek istemiş. Ailenin bu süreçte içine kapandığı ve kimse ile görüşmediği yanıtı verilmiş. Aile ile de görüşememişler. Sabah 08:30’da Çağlayan Adliyesi’ne gelmiş Kılıçdaroğlu ve ekibi. "

EMRİVAKİ BİR GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler halkın gelemediği bölümde uzun süre bekledi ve Deniz Göktaş'ın aktardıklarına göre mahkemeye çıkmadan önce Kılıçdaroğlu kendisi ile burada emrivaki bir görüşme yaptı.

Avukatı tarafından aktarılan yoğun görüşme ve talebi ve reddediliş süreci de şu şekilde oldu:

“Deniz gözaltına alındıktan sonra önceki akşam 8 kez tanımadığım bir numaradan arandım. Tanımadığım bir numara olduğu için de açmadım. Daha sonra aynı numaradan bir mesaj geldi. ‘Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez’ diyen bir mesaj.

Aradım. Kemal Bey benimle görüşmek istiyordu. Görüşecek bir şey olmadığını söyledim. Görüşmedim. Deniz Göktaş’ın ailesiyle görüşme talepleri vardı. Bunun için benimle değil, Deniz’in kendi ekibiyle görüşmelerinin daha doğru olacağını belirttim ve numaralarını verdim. Aramışlar. Kemal Kılıçdaroğlu Deniz’in ailesi ile görüşmek istemiş. Ailenin bu süreçte içine kapandığı ve kimse ile görüşmediği yanıtı verilmiş. Aile ile de görüşememişler. Sabah 08:30’da Çağlayan Adliyesi’ne gelmiş Kılıçdaroğlu ve ekibi. Deniz daha geç geldi. Deniz’le orada da görüşmek istediler ama mümkün değildi. Uzun süre beklediler. Birkaç kişi gazetecilerin ve halkın gelemediği bölümde bekliyorlardı. Dışarda protesto edilmiş Kılıçdaroğlu ile birlikte gelenler. Biz orada değildik. Deniz’i götürürlerken Kılıçdaroğlu ile kısa bir görüşmesi olmuş. Deniz’e sordum, Kemal Bey’e ‘CHP’yi bi salın’ dediğini söyledi. Ben de bunu gazetecilerle paylaştım. Daha sonra CHP sözcüleri böyle bir cümle olmadı dediler. Ben Deniz’in bana söylediğini doğru anladığımdan eminim ama bir kez daha Deniz’e soracağım.”

Gece geç saatlerde Deniz Göktaş’ın açıklamasını iletti. Kılıçdaroğlu görüşmesini aynen şöyle anlatmıştı Göktaş:

“Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.”