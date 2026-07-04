Deniz Göktaş'tan Kılıçdaroğlu açıklaması! Yüzüne karşı 'CHP'yi salın' dediğini doğruladı

Tutuklu komedyen Deniz Göktaş ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında adliyede gerçekleşen görüşmeye ilişkin tartışmalar sürüyor. Deniz Göktaş avukatı aracılığıyla ilettiği açıklamada Kılıçdaroğlu'na, "CHP'yi salın" dediğini doğruladı.

Deniz Göktaş'ın, tutuklanmadan önce adliyede Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ve bu görüşmede "CHP'yi salın" dediği iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, söz konusu konuşmanın gerçekleşmediğini belirterek iddiaları yalanladı.

Ancak gazeteci Fatih Altaylı, köşe yazısında Göktaş'ın avukatı Metin Aslan'ın kendisine ilettiği açıklamaya yer verdi. Deniz Göktaş, avukatı Aslan aracılığıyla ilettiği açıklamada Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı tek tek anlattı. Göktaş, Kılıçdaroğlu'na "CHP'yi salın" dediğini doğruladı.

Öte yandan Göktaş'ın, görüşmenin sosyal medyada iddia edildiği gibi kalabalık bir ortamda gerçekleşmediğini, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra yalnızca birkaç kişinin bulunduğunu hatırladığını da aktardığı belirtildi.

Fatih Altaylı'nın köşe yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Kılıçdaroğlu görüşmesini aynen şöyle anlatmıştı Göktaş:

'Sabah, Kemal Bey'in burada olduğu ve görüşmek istediği haberi geldi. Görüşmek istemediğimi söyledim. Sulh Cezaya çıkmadan önce emrivaki bir şekilde görüştük. Geçmiş olsun dedi, teşekkür ettim. Bir ihtiyacım olup olmadığını sordu, yok dedim. Aslında kendisiyle görüşmek istemediğimi söyledim. ‘Madem geldiniz, milyonlarca gencin bir ricası var; lütfen CHP'yi salın’ dedim. Ben bunu söyledikten sonra başını salladı, sonra da gitti. 2023'te Cumhurbaşkanlığı için oy verdiğim insan, 2026'da yüz yüze nezaketsizlik yapmak zorunda kaldığım ilk insan oldu. Avukatımın söyledikleri doğrudur.'

Bu görüşme yaşanırken Twitter'da bahsedildiği gibi ortamın çok kalabalık olmadığını, Kılıçdaroğlu hariç birkaç kişi olduğunu hatırladığını da belirtmiş Göktaş.

Deniz Göktaş, Kılıçdaroğlu’na 'CHP’yi salın' dediğini söylüyor.

Kılıçdaroğlu avanesi ise 'Böyle bir şey yok' diyor.

Siz kime inanıyorsunuz!"