Özgür Özel'den Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına ilk tepki: Ya otokrasi ya demokrasi!

Komedyen Deniz Göktaş gösterisinin milyonlarca izlenmesinin ardından tutuklandı. CHP lideri Özgür Özel, "Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız. 'Neşemizi çalamayacaklar' Deniz… Ya otokrasi ya demokrasi!" diyerek karara tepki gösterdi.

Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelediği ve daha sonra YouTube'da yayımladığı "Ölü Deniz" adlı gösterisi nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Göktaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla tutuklandı. Karara sosyal medyada çok sayıda tepki geldi.

“NEŞEMİZİ ÇALAMAYACAKLAR”

Tutuklama kararının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı karara tepki gösterdi. CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tutuklama kararını eleştirdi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Gencecik bir komedyen Deniz Göktaş…

Kimseyi öldürmedi, saldırmadı, hırsızlık yapmadı, milletin hakkını yemedi.

AK Parti’nin kara düzeninde bir gösteri yaptı diye hakkında soruşturma açıldı. Ama kaçmayıp ülkesine dönen Deniz, bugün “kaçma şüphesiyle” tutuklandı.

Karşımızda, kendinden olmayana nefretle muamele eden bir rejim var. Halkın rızasından vazgeçmişler, dünyadaki tüm otoriterlerin yaptığı gibi zorbalıkla milleti sindirmeye çalışıyorlar.

Millette huzur da refah da bırakmadılar.

Deniz, bu kara düzenin mağdurlarından sadece biridir.

Ama artık bir dönüm noktasındayız.

Ya bu kara düzene kul olacağız ya da hep beraber Atatürk’ten miras Cumhuriyetimizin kazanımlarını savunacağız.

“Neşemizi çalamayacaklar” Deniz…

Ya otokrasi ya demokrasi!"