AKP'den İmralı Süreci açıklaması: Her aşamada Cumhurbaşkanı'ndan talimat aldık

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İmralı Süreci kapsamında TBMM'ye gelen 'çerçeve yasa' teklifine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Terör örgütü PKK/KCK mensuplarını kapsayan 12 maddelik yasa ile önemli bir aşamaya geldiklerini vurgulayan Çelik, "Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu. Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak karşı karşıya olduğumuz tehditler başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eş değer." dedi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik

"HER AŞAMADA CUMHURBAŞKANI'NDAN TALİMAT ALDIK"

İmralı Süreci'nin her aşamasında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket ettiklerini ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Biz heyet olarak, yani bu süreci yürütmekle görevlendirilmiş, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız tarafından görevlendirilmiş heyet olarak sürecin her aşamasında kendilerine bilgi verdik, kendilerinin talimatlarını aldık. O talimatlar çerçevesinde sonraki adımlarımızı şekillendirdik. Dolayısıyla zat-ı devletleri bu sürecin olumlu bir şekilde işlemesi, provokasyonlara ya da sabotajlara karşı dirençli hâle gelmesi, yolundan çıkmaması için gerçekten mesaisinin çok önemli bir bölümünü ayırdı ve heyetimizin kendisine arz ettiği konularda net talimatlarla yönlendirdi."