Son Dakika | Süreç yasası için Meclis komisyonu tarihi belli oldu

TBMM Adalet Komisyonu, süreç yasası teklifinin verilmesi üzerine toplantıya çağrıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmenin, 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da olacağını duyurdu.

Yüksel, komisyona üye partilere aşağıdaki yazıyı gönderdi:

"Komisyonumuz aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere 07.08.2026 Cuma günü saat 15:30'da Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku 1. Kat 3 numaralı toplantı salonunda toplanacaktır. Aynı gün toplantının bitmemesi hâlinde, görüşmelere izleyen gün(ler)de aynı veya farklı bir salonda işin bitimine kadar devam edilecektir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

İYİ PARTİ'DEN TALEp

Yasa teklifine sert bir şekilde karşı çıkan İYİ Parti, İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun yapıldığı salonun tahsis edilmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuru yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez'in imzalarıyla yapılan başvuru şöyle:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca esas ve tali komisyonlara havale edilen

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin

yalnızca teknik bir kanun değişikliği niteliğinde olmadığı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin

anayasal düzenini, terörle mücadele politikalarını, millî birlik ve beraberlik anlayışını, şehit ve

gazilerimizin aziz hatırasını ve milletimizin ortak geleceğini doğrudan ilgilendiren bir teklif

olduğu açıktır.

Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve Büyük Türk Milletinin Milli Kimliğini

hedef alan "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında, Anayasa, TBMM

İçtüzüğü ve Meclis teamüllerinin hilafına “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi

Komisyonu” oluşturulmuş bu komisyon tarafından yayımlanan raporda hain pkk terör örgütüne

ve teröristlere ilişkin çeşitli imtiyaz ve önerilere yer verilmiştir. Böylesine ağır sonuçlar

doğurma potansiyeline sahip bir teklifin, komisyon aşamasında en geniş katılımla, tam bir

müzakere ortamı içerisinde ve milletvekillerinin hiçbir fiziki kısıtlamaya maruz kalmaksızın

görüşlerini serbestçe ifade edebilecekleri şartlarda ele alınması millî iradenin gereğidir.

Nitekim, "Terörsüz Türkiye, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"

çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Aynı sürecin

yasama ayağını oluşturacak olan bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, daha dar fiziki

imkânlara sahip bir toplantı salonunda yürütülmesi; teklifin önemiyle bağdaşmayacağı gibi

milletvekillerinin yasama faaliyetlerine etkin katılımını da olumsuz etkileyebilecektir. Zira

komisyon toplantısına katılmak isteyen tüm milletvekillerinin ve ilgililerin oturması için söz

konusu Adalet Komisyonu toplantı salonu yetersizdir.

Kanun teklifinin müzakeresi sırasında yalnızca komisyon üyelerinin değil; davet

edilecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, akademisyenlerin, uzmanların, meslek

kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, şehit aileleri ve gazileri temsil eden kuruluşların,

basın mensuplarının ve milletvekillerinin görüşmeleri yakından takip edebilmesi; teklif

hakkında dile getirilecek her türlü değerlendirme, eleştiri ve itirazın tam bir açıklık ve şeffaflık

içerisinde ortaya konulabilmesi, yasama faaliyetinin saygınlığı bakımından büyük önem

taşımaktadır.

Bu itibarla, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakere geleneği dikkate

alınarak, söz konusu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, "Terörsüz Türkiye, Millî

Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantılarında kullanılan TBMM Tören

Salonu'nda gerçekleştirilmesi hususunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesini saygılarımızla

arz ederiz."