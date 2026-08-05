Son Dakika | Süreç yasası için Meclis komisyonu tarihi belli oldu
Son dakika... TBMM Adalet Komisyonu, çerçeve yasa teklifini görüşmek üzere 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da toplanacak.
TBMM Adalet Komisyonu, süreç yasası teklifinin verilmesi üzerine toplantıya çağrıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, görüşmenin, 7 Ağustos Cuma günü saat 15.30'da olacağını duyurdu.
Yüksel, komisyona üye partilere aşağıdaki yazıyı gönderdi:
"Komisyonumuz aşağıda belirtilen gündemdeki konuları görüşmek üzere 07.08.2026 Cuma günü saat 15:30'da Halkla İlişkiler Binası Komisyonlar Bloku 1. Kat 3 numaralı toplantı salonunda toplanacaktır. Aynı gün toplantının bitmemesi hâlinde, görüşmelere izleyen gün(ler)de aynı veya farklı bir salonda işin bitimine kadar devam edilecektir.
Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."
İYİ PARTİ'DEN TALEp
Yasa teklifine sert bir şekilde karşı çıkan İYİ Parti, İmralı Süreci'nde kurulan komisyonun yapıldığı salonun tahsis edilmesi için TBMM Başkanlığı'na başvuru yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Uğur Poyraz ve Turhan Çömez'in imzalarıyla yapılan başvuru şöyle:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca esas ve tali komisyonlara havale edilen
Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin
yalnızca teknik bir kanun değişikliği niteliğinde olmadığı; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
anayasal düzenini, terörle mücadele politikalarını, millî birlik ve beraberlik anlayışını, şehit ve
gazilerimizin aziz hatırasını ve milletimizin ortak geleceğini doğrudan ilgilendiren bir teklif
olduğu açıktır.
Cumhuriyetimizi, üniter devlet yapımızı ve Büyük Türk Milletinin Milli Kimliğini
hedef alan "Terörsüz Türkiye" adı altında yürütülen süreç kapsamında, Anayasa, TBMM
İçtüzüğü ve Meclis teamüllerinin hilafına “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi
Komisyonu” oluşturulmuş bu komisyon tarafından yayımlanan raporda hain pkk terör örgütüne
ve teröristlere ilişkin çeşitli imtiyaz ve önerilere yer verilmiştir. Böylesine ağır sonuçlar
doğurma potansiyeline sahip bir teklifin, komisyon aşamasında en geniş katılımla, tam bir
müzakere ortamı içerisinde ve milletvekillerinin hiçbir fiziki kısıtlamaya maruz kalmaksızın
görüşlerini serbestçe ifade edebilecekleri şartlarda ele alınması millî iradenin gereğidir.
Nitekim, "Terörsüz Türkiye, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"
çalışmaları Türkiye Büyük Millet Meclisi Tören Salonu'nda gerçekleştirilmiştir. Aynı sürecin
yasama ayağını oluşturacak olan bu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, daha dar fiziki
imkânlara sahip bir toplantı salonunda yürütülmesi; teklifin önemiyle bağdaşmayacağı gibi
milletvekillerinin yasama faaliyetlerine etkin katılımını da olumsuz etkileyebilecektir. Zira
komisyon toplantısına katılmak isteyen tüm milletvekillerinin ve ilgililerin oturması için söz
konusu Adalet Komisyonu toplantı salonu yetersizdir.
Kanun teklifinin müzakeresi sırasında yalnızca komisyon üyelerinin değil; davet
edilecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin, akademisyenlerin, uzmanların, meslek
kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, şehit aileleri ve gazileri temsil eden kuruluşların,
basın mensuplarının ve milletvekillerinin görüşmeleri yakından takip edebilmesi; teklif
hakkında dile getirilecek her türlü değerlendirme, eleştiri ve itirazın tam bir açıklık ve şeffaflık
içerisinde ortaya konulabilmesi, yasama faaliyetinin saygınlığı bakımından büyük önem
taşımaktadır.
Bu itibarla, teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisinin müzakere geleneği dikkate
alınarak, söz konusu kanun teklifinin komisyon görüşmelerinin, "Terörsüz Türkiye, Millî
Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantılarında kullanılan TBMM Tören
Salonu'nda gerçekleştirilmesi hususunda gerekli idari işlemlerin tesis edilmesini saygılarımızla
arz ederiz."