830 milyon lira ile fon vurgunu yapan bakan babası kim? Özgür Özel: Teyit ettik

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizine ilişkin yeni iddiaların teyit edildiğini açıkladı. Özel, bir bakanın babasının 470 milyon lira yatırıp 830 milyon lira çektiği, bir başka bakanın da kriz patlamadan fondan 170 milyon lira ile ayrıldığı iddiaları için, "Bu konular da teyit edildi ve önümüzdeki günlerde, saatlerde bu konuyla ilgili açıklamaları yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız yapacaklar" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile basın toplantısı düzenleyen Özel, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Dün Ümit Özlale de söyledi. Tabi hepimize Adalet ve Kalkınma Partisi’nin içindeki tartışma, kavga, Adalet Bakanlığının meselenin tartışılmasını istediği yön üzerine çok sayıda bilgi geliyor, sızdırılıyor. Bunların teyidi üzerine çalışılıyor ancak önemli miktarda bilgiyi teyit etmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde arkadaşlarımız, ben burada isim açıklamayacağım elbette ama arkadaşlarımız, Parti Sözümüzü, partimizin ilgili kriz masasının yetkilendirdiği arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapacaklar. Ancak iddiaların arkasındayız. Dün zaten açıkça ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kaleminin bu işin içinde olduğu. Hatta başkasının hesabına işlem yapmak yasak olduğu halde sanki arkadaşların para birleştirip tek bir hesaptan işlem yaptıkları ortaya çıktı. Bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının kürsüdeki ikrarı da bence son derece önemlidir. Bunun yanında bir bakanın babasının bahsedilen tutar kadar girip, bahsedilen tutar kadar çıktığının ve bir başka bakanın da burada işlem yaptığının zaten ilk günlerden beri bizde bilgisi vardı. Bu konular da teyit edildi ve önümüzdeki günlerde, saatlerde bu konuyla ilgili açıklamaları yetkilendirdiğimiz arkadaşlarımız yapacaklar.”

ÖZLALE MECLİS'TE DİLE GETİRMİŞTİ

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale de dün TBMM’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının ardından kürsüye çıkarak fon krizine ilişkin üç soru yöneltmişti.

Özlale, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda mevcut bir bakanın babası bu fonlarda 470 milyon yatırıp 830 milyon çekti mi? Bir başka bakan da 170 milyon lirayla bu fon krizi patlamadan fondan ayrıldı mı? Ben sadece sizi bir zan altında bırakmıyorum. Beraber de geçmişte, benim siyaset öncesi dönemde de beraber çalıştık. Ben size Meclis kürsüsünde bizi izleyen milletvekilleri ve halkımızın önünde 3 tane çok temel soru sordum. Herhangi bir suçlama yok. Bir bakanın babası 470 milyon koyup 830 milyon aldı mı? Mevcut bir bakan yine 170 milyon lirayla çıktı mı? Sizin özel kaleminizin de Pusula kapalı fonunda parası var mıydı yok muydu? Herhangi bir şekilde suçlama yapmıyorum. Size araştırmanız için 3 tane soru soruyorum."