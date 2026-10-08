Cevdet Yılmaz'ın Özel Kalemi de foncu çıktı! 7 milyon lira yatırmış

TBMM Genel Kurulu’ndaki fon krizi görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Özel Kalem Müdürü Fatih Kılınç’ın da kapalı fona para yatırdığı ortaya çıktı. YENİ Partili Özlale'nin açıklaması ile ifşa olan gerçek hakkında Yılmaz, özel kaleminin bazı arkadaşlarıyla birlikte 7 milyon lira toplayarak fona yatırım yaptığını ve büyük kayıp yaşadığını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda dün (7 Ekim) fon krizi tartışması büyüdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın bilgilendirmesinin ardından söz alan YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, bazı bakanlar ve bürokratlarla ilgili iddiaları gündeme getirdi.

"830 MİLYON" VURGUN YAPAN BAKAN KİM?

Özlale, Yılmaz’a, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonunu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Siz bu soruya cevap verin. Kendisinin babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlamadan hemen önce 830 milyonla çıkmış mıdır, çıkmamış mıdır?" diye sordu.

YILMAZ'IN ÖZEL KALEMİ FONCU ÇIKTI

Özlale ayrıca, mevcut kabinedeki bir bakanın fon krizi patlamadan önce 170 milyon lirayla fondan çıkıp çıkmadığını ve Yılmaz’ın Özel Kalem Müdürü Fatih Kılınç’ın kapalı fonda parasının olup olmadığını gündeme getirdi.

Cevdet Yılmaz, bu soru üzerine Özel Kalem Müdürü Fatih Kılınç’ın kendisine bilgi verdiğini söyledi. Yılmaz, Kılınç’ın kendisine, "Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık: 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz" dediğini aktardı.

Yılmaz, Kılınç’ın 455 bin 758 yatırımcıdan biri olduğunu belirterek, "Bunun dışında hukuka aykırı bir işlemi varsa, herhangi bir şekilde hukuki bir sorunu varsa sizden önce hesabını ben sorarım. Ama bütün bu yatırımcıları, 455 bin 758 kişiyi potansiyel suçlu görüyorsanız eğer, böyle bir zihniyetle bakıyorsanız, lütfen elinizdeki bütün bilgileri ve belgeleri mahkemelere, götürün mahkemeye. Bir manipülasyon yaptıysa, bir spekülasyon yaptıysa içinde bulunduğu durum da belli, yatırdığı para da çok ciddi bir şekilde kayba uğramış durumda" dedi.

Yılmaz, Özlale’nin sözlerini doğru bulmadığını da ifade ederek, "Bir özel kalem müdürü veya herhangi bir bürokrat bu fonlara, borsaya para yatırmakla suçlu mu oluyor sizce?" diye konuştu.

BAŞARIR: BUNU SAVUNMAYIN

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Yılmaz’ın açıklamasına tepki gösterdi. Başarır, "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı dedi ki: '7 milyon lira aralarında toplayıverdiler' Bu ülkede asgari ücret 28 bin lira, en düşük emekli maaşı 23 bin lira, öncelikle bunu söyleyeyim. 7 milyon... Canım, 7 milyon ne olacak, 7 milyon? Bakın, şu fon meselesinde haklı hiçbir taraf yok. Her tarafı rezalet. Sizin danışmanınızın buraya para yatırması, zarar etmesi rezalettir efendim. Hiç bunu savunmayın" dedi.

Bu sırada YENİ Parti İstanbul Milletvekili Yunus Emre de Yılmaz’a, "Mal beyanına baktırdınız mı? Sayın Cumhurbaşkanım, özel kaleminiz baktırdınız mı? Mal beyanına baktırdınız mı oraya? Hangi illerde beyan ettiniz? O paraları kimlerden topladı? Böyle bir şey olur mu?" diye seslendi.

ÖZLALE: SUÇLAMA YOK

Ümit Özlale, yeniden kürsüye çıkarak kimseyi zan altında bırakmadığını söyledi. Özlale, "Bunda herhangi bir suçlama yok. Bence gereksiz hassasiyet gösterdiniz" dedi.

Özlale, Yılmaz’a üç soru yönelttiğini belirterek, "Şu anda mevcut bir bakanın babası bu fonlarda 470 milyon yatırıp 830 milyon çekti mi? Bir başka bakan da 170 milyon lirayla bu fon krizi patlamadan fondan ayrıldı mı? Ben sadece sizi bir zan altında bırakmıyorum. Beraber de geçmişte, benim siyaset öncesi dönemde de beraber çalıştık. Ben size Meclis kürsüsünde bizi izleyen milletvekilleri ve halkımızın önünde 3 tane çok temel soru sordum. Herhangi bir suçlama yok. Bir bakanın babası 470 milyon koyup 830 milyon aldı mı? Mevcut bir bakan yine 170 milyon lirayla çıktı mı? Sizin özel kaleminizin de Pusula kapalı fonunda parası var mıydı yok muydu? Herhangi bir şekilde suçlama yapmıyorum. Size araştırmanız için 3 tane soru soruyorum." ifadelerini kullandı.

Özlale, fon krizinin yalnızca yatırımcı zararından ibaret olmadığını belirterek, Meclis’te araştırma yapılması çağrısında bulundu. (ANKA)