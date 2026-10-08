İhraç edildiği söylenen Fonzi Betül Sayan AKP'den istifa etmiş

2,2 milyarlık fon vurgunu yapan AKP'nin eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın dün partisinden ihraç edildiği iddia edilse de gerçek çıkmadı.

AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklamaları üzerine iktidar medyası, Sayan Kaya'nın ihraç edildiğini duyurdu.

TAYYAR: İSTİFA ETTİ

Eski AKP Vekili Şamil Tayyar, ihraç iddiasının doğru olmadığını Sayan Kaya'nın istifa ettiğini söyledi.

"Fatma Betül Sayan Kaya’nın AK Parti’den ihraç edildiği iddiası doğru değil. Merkez Disiplin Kurulu’nun böyle bir kararı yok. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan “üyemiz değil” dediğine göre, parti üyeliğinden istifası söz konusu olabilir."

NTV'den Özgür Yılmaz'ın haberine göre Sayan Kaya ihraç edilmedi, istifa etti.

AKP GENEL SEKTERERİ "ERDOĞAN TALİMAT VERDİ GEREKENİ YAPTIK" DEMİŞTİ

AKP Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklaması da kafaları karıştırdı. A Haber'e dün konulan İnan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'talimat' verdiğini belirterek 'gerekli işlemleri yaptık' diyerek 'ihraç edildiğini' anlatan bir açıklama yapmıştı.

İnan şunları söylemişti.

"Ya şunu söyleyeyim. Biz AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda zaten gereken işlemleri yaptık. Bugün yani Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir. Partimizin mensubu da değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Onun hakkında benim konuşmam da kesinlikle doğru olmaz."