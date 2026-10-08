Fatma Betül'ün eğitim hayatı mercek altında: Eski Rektör açıklama yaptı

Fon krizinde adı 22 milyarlık işlem iddiası iel adı geçen ve YENİ Parti’nin bu iddiaları dile getirmesinden sonra AKP’deki görevinden istifa eden Fatma Betül Sayan Kaya'nın hem kişisel kazancı hem de kişisel yaşamı mercek altında.

Geçtiğimiz Çağlayan Adliyesi’nde şüpheli sıfatıyla ifade veren Kaya’nın eğitim hayatına ilişkin iddialar da manşetleri süsülüyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi döneminde Erdoğan’ın danışmanlığı yapan Kaya'nın mezuniyetinin tartışılmasına yol açtı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyetiyle ilgili paylaşımına “Tebrik ederim” yazan eski rektör Prof. Dr. Yunus Söylet Nefes’ten Merve Şişman’ın konuya ilişkin sorusunu cevapladı.

2009’da Cerrahpaşa Tıp’a giren Kaya, 25 Mayıs 2015 tarihinde mezuniyet töreninden fotoğrafları “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Törenindeyim. 2. Üniversitemden mezun oluyorum. Ama katılabildiğim ilk mezuniyet...” ifadeleriyle paylaşmıştı. Paylaşımın altına dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet’in “tebrik ederim” diye yorum yaptığı, Kaya ise “teşekkür ederim hocam :)” yanıtını verdiği görüldü.

SADECE TÖRENDE KARŞILAŞTIM

Eski rektör Söylet’e Kaya’nın derslere devamına ilişkin sorular yöneltti.

Söylet’in yanıt şöyle:

“Fatma Betül hanımla hayatımda ilk ve son kez bu yıl içinde Cerrahpaşa’da cumhurbaşkanımızın katıldığı temel atma töreninde karşılaştık ve selamlaştık. Kendisi ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar.”