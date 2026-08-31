Uzman isimden korkutan uyarı: Farkında olmadan boynunuza 25 kilo yüklüyorsunuz

İzmir Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Şeniz Akçay, ekran başında öne eğik geçirilen saatlerin boyun sağlığını ciddi biçimde tehdit ettiğini vurguladı. Akçay'a göre başın uzun süre öne eğik tutulması, boyun omurlarına ve kaslarına normalin 4-5 katı yük bindiriyor.

BOYUN AĞRISI HER YAŞTA VAR

Prof. Dr. Akçay, boyun ağrısının Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniklerinde en sık karşılaşılan kas iskelet sistemi şikayetlerinden biri olduğunu belirtti. Çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı hasta ayrımı olmaksızın her yaş grubunda bu şikayetin arttığını söyledi.

Hareketsiz yaşam, uygunsuz ofis koşulları ve tablet, telefon, laptop kullanımının süresiyle birlikte boyun ağrısının geçmiş yıllara göre belirgin biçimde tırmandığını vurguladı.

5 KİLOLUK BAŞ, 25 KİLO YÜKE DÖNÜŞÜYOR

Akçay, boyun üzerindeki yükün pozisyona göre nasıl katlandığını rakamlarla ortaya koydu. Yetişkin bir insanın kafası dik pozisyonda yaklaşık 5 kilogram ağırlığındayken, gövde öne eğildikçe boynun taşıdığı yük 25 kilograma kadar çıkabiliyor. Bu ağır yük sadece boynu değil üst gövdeyi de etkiliyor. Omuzlarda öne çökme, sırtta kamburlaşma ve postür bozuklukları bu sürecin doğrudan sonuçları arasında.

FITIK VE DÜZLEŞME RİSKİ TAŞIYOR

Uzun süreli öne eğik duruşun kalıcı yapısal hasarlara zemin hazırladığını belirten Akçay, "Boyun fıtığı gibi omurlar arasındaki disk hastalıklarına zemin oluşturabiliyor" dedi. Akçay'a göre yapısal eğilim de varsa boyun düzleşmesi ve omurilik kanalında daralma ortaya çıkabiliyor. Halk arasında kulunç olarak bilinen ağrılı kas sendromu da aynı duruş bozukluğunun tetiklediği rahatsızlıklardan biri.

30 DAKİKADA BİR MOLA ŞART

Akçay, teknolojik cihazlardan tamamen uzaklaşmanın mümkün olmadığını, ancak birkaç basit önlemin ağrıyı ciddi ölçüde azaltabileceğini söyledi. Masaüstü bilgisayar ekranının göz hizasında ve bir kol mesafesinde olması gerektiğini, laptop, tablet ve telefon için yükseltici standların kullanılmasını önerdi.

Ekran başında çalışanların 20-30 dakikada bir ayağa kalkıp kısa da olsa yürümesinin, çeneyi geriye çekmenin, kürek kemiklerini ve omuzları geriye doğru yuvarlamanın postürü koruduğunu belirtti.

Akçay, "Sürekli gün içerisinde bir kişinin dimdik oturması elbette mümkün değil ancak, bu nedenle sık ve sağlıklı pozisyon değişikliklerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor" dedi.

(DHA)