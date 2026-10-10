Sağlık Bakanı açıkladı: Tekrar tekrar aynı ilacı yazdırma dönemi bitiyor

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İzmir'de canlı yayında soruları yanıtladı. Vatandaşların rapordaki ilaçları almalarını kolaylaştıracak adımlar attıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, reçeteli ilaçların bittiği için yeniden randevu alınması ve doktora gidilmesi döneminin sona ereceğine ilişkin çok önemli bir yeniliği duyurdu.

Aile hekimlerini uzman doktor tarafından verilen ilacın devamını da yazabilir hale getirdiklerini ifade eden Memişoğlu, bu konuda birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

ELEKTRONİK ONAYLAMA İLE İLAÇ YENİDEN ALINABİLECEK

Memişoğlu, "Şimdi bir çalışma yapıyoruz. O da şu, ilaç raporu olup, bir kere doktora yazdırıldıktan sonra insanımızı doktora yeniden yazdırma ihtiyacı duymadan o rapordaki ilaçları direkt alabilir hale getireceğiz. Böylece bir daha yazdırmak için o doktora gitmeyecek. Böyle bir çalışma yapıyoruz. Çok yakında inşallah onu da uygun olarak ilan edeceğiz. Böylece insanlarımız ilaç raporu aldıktan sonra bir kere yazdıracaklar, sonra belli elektronik onaylatma aşamasıyla, rahatlıkla hiç doktora yeniden yazdırmadan eczaneden alabilecekler." dedi.

Sağlık Bakanlığının çalışanlarıyla birlikte büyük bir sağlık ordusu olduğunu vurgulayan Memişoğlu, birkaç hafta içerisinde yeni alımlarla ilgili duyuru yapacaklarını bildirdi.

(AA)