Bakan duyurdu: İki ilaç ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ANKA Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre iki ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan yeni düzenlemelerin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

NADİR HASTALIKLARDA KULLANILIYOR

Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni doğan ve çocuk hastalar için ileri teknoloji ile gerçekleştirilen cerrahi işlemleri, erken evre meme kanseri tedavisinde kullanılacak 1 adet ilacı, göz sinirinin tutulumuyla seyreden nadir bir hastalığın tedavisinde kullanılan 1 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Ayrıca, organ nakli bekleyen hastalarımız için hayati önem taşıyan organ koruma protokollerinin kesintisiz ilerlemesini sağlayacak düzenlemeleri de hayata geçirdik. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."