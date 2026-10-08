Turhan Çömez'den çarpıcı fon iddiaları: Kanser ilaçlarıyla 20 milyar liralık vurgun yapıldı

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis'te yaptığı konuşmada Osman Arıkan Nacar özelinde AKP'nin geldiği noktaya ve ülkenin getirildiği duruma ilişkin iddialarda bulundu. Çömez, "Osman Arıkan Nacar özelinde AKP'nin aslında nereden nereye geldiğini ve bu ülkeyi ne hale getirdiğini anlatacağım." dedi. Çömez, kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatının manipüle edilerek yüzde 4000-5000'e varan fahiş fiyatlarla satıldığını, akıllı ilaç kullanımının yüzde 18'den yüzde 3'e düştüğünü öne sürdü. Çömez, söz konusu vurgunun E-Data, Kuyaş, Kuvva ve Gen İlaç şirketleri üzerinden yapıldığını ve toplam 20 milyar liralık bir miktarın söz konusu olduğunu iddia etti.

NACAR'IN BÜROKRATİK YÜKSELİŞİ

Çömez, Osman Arıkan Nacar'ın 2001-2002 yılları arasında Silopi'de Verem Savaş Dispanserinde doktor olarak görev yaptığını belirtti. Çömez, "AKP iktidarıyla birlikte dramatik bir yükseliş başlıyor Osman Arıkan Nacar'ın." ifadelerini kullandı. Nacar'ın Sağlık Bakanlığındaki görevlerine, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, Çalışma Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına dikkat çeken Çömez, "Asıl önemli olan nokta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı, TİTCK Başkanı. En önemli ayrıntı burası." dedi.

ÜÇ İSİM VE E-DATA ŞİRKETİ

Çömez, Nacar'ın yanı sıra İsmet Köksal ve Ali Göl'ün de söz konusu yapının parçası olduğunu öne sürdü. İsmet Köksal'ın İŞKUR Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığı ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü yaptığını belirten Çömez, Ali Göl'ün ise ilaç ithalatçısı olduğunu, ağırlıklı olarak lösemi ve kanser ilaçları ile spesifik akıllı ilaçları Türkiye'ye ithal ettiğini söyledi. Çömez, "Şimdi bu üçü bir yapı kurmuşlar. Biri bürokrat, bir diğeri bürokrat, bir diğeri de iş adamı. Bunların kurdukları ortaklık E-Data şirketi üzerinden." dedi. Çömez, her birinin E-Data şirketine yüzde 21,28 oranında ortak olduğunu ve şirketin yüzde 63,85'inin kontrolünü sağlayarak büyük bir vurgun yaptıklarını iddia etti.

KANSER İLAÇLARINDA FİYAT MANİPÜLASYONU İDDİASI

Çömez, Nacar'ın TİTCK başkanı olduğu dönemde Türkiye'deki bütün ilaçların ruhsatlandırılması ve fiyatlandırılması denetim mekanizmasının başında bulunduğunu söyledi. Türkiye'de yıllık ilaç tüketiminin bugün itibarıyla 400 milyar liradan bahsedildiğini belirten Çömez, "Bütün bunların mekanizmasının kontrolü o zamanlar kendisinde." dedi. Çömez, ithal edilen kanser ilaçlarının gümrükten girdiği fiyat üzerinden devletin vereceği bir fiyat olması gerektiğini, ancak araya bir ithalatçı şirket konularak gümrükten giriş fiyatının manipüle edildiğini öne sürdü. Çömez, "Sağlık Bakanlığına gümrükten giriş fiyatını vermeleri gerekirken, ithalatçı şirketin beyan ettiği fiyat üzerinden deklarasyon yapmışlar." ifadelerini kullandı.

İLAÇ FİYATLARINDAKİ FARKLAR

Çömez, 2016-2017 yıllarında kanser ilaçlarındaki fiyat farklarına ilişkin örnekler verdi. "1 numaralı ilaç Ninlaro 468,56 liradan Türkiye'ye giriyor, satış fiyatı 21.693. Yüzlerce kat. Bir başkası mesela Blincyto 160,68 liradan giriyor, 6.862. Yani yüzde 4000, yüzde 3500, yüzde 5000 civarında kanser ilaçlarına fiyat biçiliyor." diyen Çömez, "Bu ilaçların bir kısmının parasını devlet veriyor. 450 liraya, 500 liraya girmiş ilaç 20 bin, 21 bin, 22 bin liraya satılıyor. Akılalmaz fiyatlarda satılıyor ve aracılar, bu işi koordine edenler korkunç paralar kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AKILLI İLAÇ KULLANIMINDAKİ DÜŞÜŞ

Çömez, Türkiye'de 2019 yılında akıllı ilaç kullanım oranının yüzde 18 olduğunu, 2020'de yüzde 17'ye, 2021'de yüzde 15'e, 2022'de yüzde 6'ya ve 2024'te yüzde 3'e düştüğünü belirtti. Çömez, "Çok pahalı olduğu için hükümet veremiyor, SGK parasını ödeyemiyor ve vatandaşa ödeyemediğini söylüyor. Resmen bir katliamdan bahsediyoruz." dedi. Avrupa ülkelerinde akıllı ilaç kullanımının yüzde 66 olduğunu, Türkiye'de ise yüzde 1 olduğunu öne süren Çömez, "Çünkü ilaç fiyatları akılalmaz pahalı." ifadelerini kullandı.

MAHKEME YOLU VE SAĞLIK BAKANLIĞI

Çömez, Sağlık Bakanlığının akıllı ilaçlara erişim için "Gidin kardeşim mahkemeye verin" dediğini öne sürdü. Çömez, "Şu anda adliyelerde akılalmaz mahkemeler var. Vatandaş doktora gidiyor, doktor 'Şu akıllı ilacı kullanman lazım' diyor ama devlet ödemediği için 'Devleti mahkemeye verin' diyor. Şu anda binlerce mahkeme var. Bu mahkemeler neticesinde vatandaş kazanıp Sağlık Bakanlığına müracaat ediyor ama bu arada milyon milyon dolarlar birilerinin cebine gidiyor." dedi.

NACAR'IN HİSSE ALIMI

Çömez, Osman Arıkan Nacar'ın E-Data şirketinin yüzde 21,28 hissesini 237,6 milyon lira para vererek aldığını öne sürdü. Çömez, "Sen sıradan bir doktorsun, 237 milyon lirayı nereden buldun da E-Data'nın hissesini satın aldın? İşte bu bahsettiğim kirli çark üzerinden. Bunu yaparken zenginleşti, milletin parasına ve sağlığına göz dikti ve kazandığı parayı da 4 tane şirkete aktardı." ifadelerini kullandı.

DÖRT ŞİRKET VE FONLAR ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON İDDİASI

Çömez, Nacar, Köksal ve Göl'ün E-Data şirketinin yüzde 21,28'er hisselerini alarak şirket üzerinde yüzde 63,85'lik bir kontrol hakkı elde ettiklerini belirtti. Çömez, "Şirket üzerinden klasik manipülasyon yaptılar: Önce aldılar, hisselerini yavaş yavaş arttırdılar, vatandaşların buraya yatırım yapmalarını sağladılar. En zirveye çıktığında (11 Mayıs 2026'da inanılmaz bir fiyat artışı var, 1 liralardan başlayıp 26-27 liralara çıkmış) satış yapmışlar ve ondan sonra şirketi çökertmişler." dedi. Çömez, "soygun yaptıkları" şirketlerden birinin E-Data, ikincisinin Kuyaş, üçüncüsünün Kuvva ve dördüncüsünün Gen İlaç olduğunu söyledi. Çömez, "Grafiğin ortak özelliğinde sıfır seviyesinden başlayıp dramatik bir artış var; en zirvede satış yapıyorlar, ondan sonra çöküş geliyor. Buraya yatırım yapıp hisse almış insanlar para kaybederken bunlar milyarlarca lirayı götürüyorlar." ifadelerini kullandı. Çömez, bu dört firmanın zirveye çıkartılıp düşürüldüğü sistemde beraber çalıştıkları fonlar olduğunu belirterek, "E-Data bunu Pardus ve Teknoloji fonları dahil 9 tane fon üzerinden yapıyor. Kuyaş 6 tane, Kuvva 2, Gen İlaç ise 23 fon üzerinden yapıyor." dedi.

SAYIŞTAY RAPORU İDDİASI

Çömez, Nacar'ın TİTCK başkanı olduğu dönemde Sayıştay inceleme yaptığını ancak Sayıştay raporunun kayıp olduğunu öne sürdü. Çömez, "2027'de bu akıllı ilaç fiyatlarıyla ilgili yapılmış olan Sayıştay araştırmasının raporlarının detayı yok. Ben milletvekili olarak ulaşamadım. Buradan Sayıştay Başkanlığına sesleniyorum: 2026 yılında kanser ilaçları üzerinden yapılmış soygunun raporlarını bul çıkart! Milletvekili olarak istiyorum, Mecliste hesap soracağım! Sakladılar bunları çünkü bu kanser ilaçları üzerinden akılalmaz bir vurgun yaptılar." dedi.

20 MİLYAR LİRA İDDİASI VE KAÇIŞ

Çömez, bahse konu isimlerden Ali Göl'ün şu an içeride olduğunu, Osman Arıkan Nacar'ın ise yurt dışına kaçtığını öne sürdü. Çömez, "20 milyar lira korkunç bir paradan bahsediyoruz. Tam 20 kamyon para götürmüşler! 2001-2002 yıllarında Verem Savaş Dispanserinde hekim olan bu şahıs, AKP iktidarında 20 milyar lirayı götürmüş." dedi. Çömez, savcılık makamı ve emniyet birimlerine Gürcistan'ı araştırmaları çağrısında bulunarak, "Gürcistan'dan sonra sahip olduğu yeşil pasaportla Avrupa'nın hangi ülkesine gittiğini bulsunlar ve bu işin peşine düşsünler." ifadelerini kullandı.

KURUMLARA ELEŞTİRİ

Çömez, "SPK, BDDK, Maliye Bakanlığı, BİST, Takasbank, MKK, DDK ve MASAK... Bu kurumlardan herhangi birisi görevini tam manasıyla yapsaydı 20 milyar lirayı bu kadar fütursuzca götüremezlerdi." dedi. Çömez, "Ortada bir sistem kusuru ve kurumların görev zafiyeti var. İkincisi, arkalarına bir siyasi gücü, saray bürokrasisini yahut siyasi otoriteyi almadan bu 20 milyar lirayı götüremezler." değerlendirmesinde bulundu.

MECLİS ÇAĞRISI

Çömez, konunun Meclis'te konuşulması ve komisyonlar kurulması çağrısında bulundu. Çömez, "Gelin bu konuyu Mecliste konuşalım, komisyonlar kurulsun. Bu arınma sadece muhalefet istediği için değil, iktidar için de faydalı. Aksi halde bu sistemin altında hepimiz kalırız ve ülke bunun bedelini çok ağır öder." dedi.