AYM önünde intihar eden emeklinin son durumunu Turhan Çömez açıkladı

Ankara'da Anayasa Mahkemesi (AYM) karşısında düzenlenen emekli eylemi sırasında yaşanan intihar girişiminin ardından, tıp doktoru kökenli İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne gitti. Hastane önünden ilk bilgilendirmeyi sosyal medya hesabından yapan Çömez, "Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil’deyim. Meslektaşlarım canına kıymak isteyen emekli polisimizi hayata döndürmek için büyük bir çaba harcıyorlar" paylaşımında bulundu.

Ardından hastane bahçesinde basına açıklamalarda bulunan Çömez, barışçıl eylem yapmanın anayasal bir hak olduğunu hatırlattı. Anayasa'nın 34. maddesini işaret eden Çömez, "Anayasa 34 der ki; herkes barışçıl eylem yapabilir, gösteri yapabilir. Emeklimiz çok ağır sorunlar yaşıyor. Yıllardan beri ama son birkaç aydan beri de bu dram giderek arttı. Haklı olarak haklarını arıyorlar. Sokaklardalar, meydanlardalar, Meclis'e geliyorlar, 'Çare bulun derdimize' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞINA SARILIP CANINA KIYDI DURUMU SON DERECE CİDDİ"

Gazi Hastanesi'ndeki hekimlerden emekli polisin durumuna ilişkin bilgi aldığını aktaran Turhan Çömez, yaralı yurttaşın sağlık tablosunun kritik olduğunu vurguladı:

"Şu anda acilde bütün doktor arkadaşlarımızla görüştüm. Durumu son derece ciddi. Hayata döndürmek için büyük bir mücadele içerisindeler. İnşallah onların gayreti, Allah'ın yardımıyla hayata döner ve aramıza katılır ama durumun son derece kritik olduğunun altını çizmek isterim. Olay yerinde olanlarla, hastane yetkilileriyle ve müdahale eden doktor arkadaşlarımızla görüştük. 'Canıma yetti' diyor emekli, 'Geçinemiyorum artık' diyor. Aldığı parayla hayata tutunamıyor. Ülkesine olan sevdasını, tutkusunu, muhabbetini üzerine aldığı Türk bayrağıyla ifade ediyor ve 'Yeter artık, canıma tak etti' diyerek 60 yaşında bir emekli polisimiz canına kıydı."

"BİR YANDA MİLYARLIK YATLAR, BİR YANDA AÇLIK SINIRININ YARISINA YAŞAYANLAR"

Emeklilerin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik tabloyu Balıkesir'den verdiği bir örnekle aktaran Çömez, gelir dağılımındaki uçurumu şu sözlerle dile getirdi:

"Geçtiğimiz günlerde Gönen'de emekliler kahvesine gittim. Dediler ki; 'AKP iktidara gelmeden önce biz bir emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alıyorduk, şimdi ancak 2 çeyrek altın alabiliyoruz.' Feryat ediyor emekli. Açlık sınırının altında bir yaşam mücadelesi veriyor. Dünyanın neresinde görülmüş açlık sınırının yarısı kadar emeklisine para veren bir ülke? 23 bin lirayla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emeklimiz var. Türkiye'de 28 yaşında yeni yetme gençlerin yüz milyarlarca liralık servetle oynadıkları, 1 milyarlık özel uçaklarla, 750 milyon liralık yatlarla lüks ve şatafatlı bir hayat sürdükleri bir dönemde; üç kuruş beş kuruş parasını biriktirmiş insanlarımızın emeğine göz diken bu çetelerin sefahat içerisinde yaşadığı bir dönemde emeklilerimizin sokakta hak arıyor olmaları vahim bir tablodur."

"YAZAR KASA ÜZERİNDEN SİYASET YAPANLAR GAZİ ACİL'E GELSİN"

Meclis'te emeklilerin durumunu gündeme getirdiklerinde iktidar kanadından çelişkili yanıtlar aldıklarını belirten Çömez, geçmişte yaşanan "yazar kasa" eylemini hatırlatarak iktidar milletvekillerine doğrudan çağrı yaptı:

"Buradan iktidara çok açık bir mesaj vardır: Emeklinin artık canına tak etmiştir, canına yetmiştir. Meclis'te bunu gündeme getirdiğimizde AKP'liler 'E ne yapalım, emekliler çok yaşıyorlar, uzun yaşıyorlar; onun için maaş veremiyoruz' diyor. Bir başkası da 'E yok bizde, olsa vermez miyiz' diyor. Varmış işte! Yüz milyarlarcasını, trilyonları yeni yetme gençlerin götürmüş. Varmış o para; emekliye vermemişsin, yandaşına vermişsin.

Bir zamanlar esnafın Başbakanlık konutu önünde attığı yazar kasayı konuşanlar, onu dillerine dolayıp üzerinden siyaset yapanlar; emeklinin parasını yandaşa ve etrafındaki çetelere boca ederken emeklinin ne hale geldiğini gelip bu hastanede görsünler. Bütün AKP'li siyasetçileri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne bekliyorum. Gelsinler, artık yaşam şartlarının canına tak ettiği emeklilerimizin neler yaptıklarını, canlarına nasıl kıydıklarını görsünler ve ibret alsınlar."