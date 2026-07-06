Zihni Göktay'ın ardından yürek yakan paylaşımlar! Türk tiyatrosu büyük ustasını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay 81 yaşında hayatını kaybetti. Yarım asrı aşan sanat yaşamıyla tiyatro tarihine adını altın harflerle yazdıran Göktay'ın vefatının ardından siyaset ve sanat dünyasından peş peşe taziye mesajları yayımlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zihni Göktay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti. Yavaş mesajında, "Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla nesillere iz bırakan, tiyatromuza uzun yıllar emek veren değerli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"O ESKİ DİSİPLİNLİ TİYATRO ANLAYIŞININ SON NEFERLERİNDENDİ"

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise duygusal mesajında Zihni Göktay'ı "Türk tiyatrosunun asırlık çınarı" olarak nitelendirdi. Göktay'ın 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları'nın yaşayan simgelerinden biri olduğunu belirten Polat, onun tuluat geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu ifade etti.

Polat, "O; sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu. Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile çalışmış, Vasfi Rıza Zobu ekolünden yetişmişti. O eski disiplinli tiyatro anlayışının son neferlerindendi. Mekânın cennet olsun Zihni hocam." sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

"ÇOK KIYMETLİ BİR İNSANDI"

Şarkıcı Demet Sağıroğlu da yayımladığı mesajda Göktay'ın sadece büyük bir tiyatro sanatçısı olmadığını vurguladı. Sağıroğlu, "Çok üzgünüm… Zihni Göktay yalnızca büyük bir tiyatrocu değil; zarafeti, bilgisi, ince mizahı ve insan sevgisiyle de iz bırakan çok kıymetli bir insandı. Onu tanıyan herkes, sanatının yanı sıra bilgeliğini, şefkatini ve nezaketini de hatırlayacak. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. " ifadelerini kullandı.

"BU İŞE MERAK SALAN HERKESE İLHAM VERMİŞTİR"

Oyuncu Şoray Uzun, "Türk Tiyatrosunun devlerinden, büyük usta Zihni Göktay; mesleğine duyduğu aşk, hayatı boyunca işine ve meslektaşlarına gösterdiği saygı ve her zamanki zarafeti ile bu işe merak salan herkese ilham vermiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, tiyatronun ve sevenlerinin başı sağ olsun." sözleriyle usta sanatçıya veda etti.

Sosyal medya hesabından Göktay ile bir karesini paylaşan oyuncu Fırat Tanış ise, "Eşsiz Zihni Göktay, emanetin bizdedir. Başta ailesinin, sevenleri ve tüm dostlarının başı sağ olsun." notunu düştü.

"BETER ALİ'YE SELAM SÖYLE ETHEM"

Melek Baykal: O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz.

"BAŞIMI OMZUNA YASLAYACAĞIM TÜM USTALARIMI KAYBETTİM"

Emre Kınay: Babam, ustam, hocam, canımın içi, kıymetlim... Başımı omzuna yaslayacağım tüm ustalarımı kaybettim. Zaten artık bir şeylerin çok da bir anlamı yok ya da ben öyle hissediyorum. Tam vazgeçecekken bana yazdığın mektup ömrümde aldığım el yazması son mektuptu. Duru Tiyatro, 22'nci yılına hâlâ o mektupta yazdıklarınla devam ediyor. Hoşça kal ustam, elbet bir gün buluşuruz.