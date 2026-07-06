Son Dakika | Zihni Göktay yaşamını yitirdi

Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, usta oyuncu Zihni Göktay, tedavi gördüğü Maltepe Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Dr. Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla acı haberi duyurdu. Göktay, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

DR. MAHİR POLAT: "TÜRK TİYATROSU BÜYÜK BİR DEĞERİNİ KAYBETTİ"

Dr. Mahir Polat, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk tiyatrosunun asırlık çınarı, geleneksel tiyatromuzun büyük temsilcisi Zihni Göktay hocamızı ne yazık ki kaybettik. Onu tanıyan herkesin Zihni hocamızın insan sıcaklığı ve sevgisi ile nasıl özel bir değer olduğuna şahit olmuştur.

Eminönü Halkevi’nden yetişerek tam 53 yıl boyunca İBB Şehir Tiyatroları’nın yaşayan bir anıtı haline gelen ustamız, sahnelerimizdeki tuluat geleneğinin ve kavuklu ruhunun en görkemli ismiydi.

O; sadece üstün yeteneğiyle değil, vatanın her köşesindeki insana sanatı taşıma arzusu, halkın içinden hiç kopmayan mütevazı duruşu ve sahneye olan sarsılmaz sadakatiyle hepimize ilham oldu. Sanata, insana ve tiyatroya duyduğu o eşsiz sevgiyle, ömrünün son anına kadar sahnede dolu dolu, yürekten bir hayat yaşadı."

TÜRK TİYATROSUNUN SON NEFERLERİNDENDİ

Türk tiyatrosunun kurucu babası Muhsin Ertuğrul ile bizzat çalışmış, onun yakın arkadaşı ve ekolün dev ismi Vasfi Rıza Zobu'nun tezgahından geçen Göktay, tiyatroyu "insanı insanla, insanca anlatma sanatı" olarak gören eski, disiplinli ve ahlaki ekolün son neferlerindendi.

Dr. Mahir Polat, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Mekanın cennet olsun Zihni hocam. İBB Kültür ve İBB Şehir Tiyatroları Ailesi olarak; bu tarifsiz acıyı derinden hissediyor, kıymetli ailesinin ve tüm sevenlerinin hüznünü yürekten paylaşıyoruz. Anısı önünde saygıyla eğiliyoruz."

NE OLMUŞTU?

Usta tiyatrocu Zihni Göktay'ın bir süredir Maltepe Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü biliniyordu. Daha önce tiyatrocu Nedim Saban tarafından yapılan paylaşımla Göktay'ın sağlık durumu kamuoyuna duyurulmuş ve sevenlerinden dualar istenmişti. Göktay, sene başında kalça kemiğini kırmış ve bir süre sahnelerden uzak kalmıştı. 17 Mayıs 1946 doğumlu olan Göktay, profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlamış, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol almıştı. Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla tanınan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.