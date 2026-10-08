Ünlü yıldızdan sürpriz karar: Aşkı için din değiştirecek

Hollywood yıldızı Sydney Sweeney ile müzik dünyasının tanınan isimlerinden Scooter Braun arasındaki ilişki yeni bir iddiayla gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre çift, ilişkilerini evlilik ve çocuk sahibi olma aşamasına taşımayı konuşurken Sweeney’nin Yahudiliğe geçme ihtimalini ciddi şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

Page Six kaynaklarına göre Sweeney, Yahudiliğe geçiş konusunda iki hahamla görüştü. Hahamların kim olduğu ve görüşmelerde nelerin konuşulduğu ise açıklanmadı.

Sweeney ile Braun'un geçtiğimiz dönemde Connecticut'taki Temple Sholom sinagogunda Roş Aşana ayinine birlikte katıldığı da ortaya çıktı. Çifti sinagogda gören bir kişinin Page Six'e, ikilinin arka sıralarda oturduğunu söylediği aktarıldı. Temple Sholom'un Muhafazakar Yahudilik geleneğine bağlı bir sinagog olduğu bildirildi.

ÇİFT ÇOCUK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYOR

İddiaya göre din konusu, çiftin gelecekte çocuk sahibi olma planlarıyla bağlantılı olarak gündeme geldi. Page Six'e konuşan bir kaynak, "Çift kendi ailelerini kurmayı konuşuyor ve Scooter bu konuda güçlü duygulara sahip" şeklinde konuştu. Aynı haberlerde Braun'un Sweeney ile evlenmek konusunda oldukça ciddi olduğu ve yakın zamanda evlilik teklifinde bulunabileceği de öne sürüldü.

2025'TEN BERİ BİRLİKTELER

Braun'un Yahudi bir aileden geldiği ve eski eşi Yael Cohen ile 2014-2022 yılları arasında evli kaldığı biliniyor. Bu evlilikten üç çocuğu bulunan Braun'un, Sweeney'yi de çocuklarıyla tanıştırdığı ve oyuncunun Braun'un ailesiyle daha fazla vakit geçirmeye başladığı yönünde haberler yayımlandı.

Çiftin ilişkisi 2025'te gündeme gelmiş, 2026 boyunca ise giderek daha görünür hale gelmişti. Braun, Sweeney'nin 29. yaş günü için yaptığı paylaşımda ilişkilerinin geleceğine dair oldukça güçlü ifadeler kullanmış ve oyuncunun kendisine geleceğe dair heyecan verdiğini söylemişti.