Ünlü şarkıcı Nev entübe edildi

2000'li yıllara damga vuran, Nev ismiyle bilinen ünlü şarkıcı Nevzat Doğansoy'dan üzücü haber geldi. 57 yaşındaki ünlü şarkıcının çoklu organ yetmezliği nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Nev'in tedavi gördüğü hastaneden ünlü şarkıcının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

3 Eylül'de hastaneye gelen ünlü şarkıcının entübe edildiği, çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği belirtildi.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sanatçımız Nev'in sağlık durumu hakkında sosyal medya ve çeşitli dijital platformlarda gerçeği yansıtmayan, doğruluğu teyit edilmemiş birçok paylaşım ve bilgi dolaşıma girmiştir. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduk.

3 Eylül tarihinde, sanatçımız Nev, bilinç kaybı nedeniyle hastanemizin acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından entübe edilerek gerekli tetkik ve tedavileri başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda çoklu organ yetmezliği tespit edilmesi üzerine yoğun bakım ünitesinde tedavi ve takibe alınmıştır."