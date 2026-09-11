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Halk TV Magazin Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi!

Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi!

Usta oyuncu Çetin Tekindor'un rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. "Çirkin" dizisinin çekimlerine katılamayan usta oyuncunun yerine getirilen isim de belli oldu.

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Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi!

81 yaşındaki usta oyuncu Çetin Tekindor’dan sevenlerini üzen haber geldi. Usta aktörün bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Kan değerlerindeki yükseklik nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Tekindor, bu süreçte doktor kontrolü altında tutuluyor.

Sağlık sorunları nedeniyle “Çirkindizisinin çekimlerine de katılamayan usta oyuncu için yapım şirketi harekete geçti. İlk etapta Çetin Tekindor’un yer aldığı sahnelerin çekimleri ileri bir tarihe ertelendi. Ancak usta oyuncunun sağlık durumunun henüz sete dönebilecek seviyeye ulaşmaması üzerine kadroya bir isim katıldı.

Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi! - Resim : 1

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TEKİNDOR DÖNENE KADAR ROLÜ CANLANDIRACAK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Çetin Tekindor’un hayat verdiği “Ökkeş” karakterini, usta oyuncu sağlığına kavuşana kadar Tamer Levent canlandıracak.

Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi! - Resim : 3

Pazartesi günü sete çıkması planlanan Levent, Tekindor iyileşip görevi devralana kadar rolü üstlenmeye devam edecek.

İki oyuncu daha önce “Yalı Çapkını” dizisinde birlikte rol almıştı.

Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi! - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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