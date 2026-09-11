Halk TV Magazin Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi!

Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı sete çıkamadı: Yerine o geldi! Usta oyuncu Çetin Tekindor'un rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. "Çirkin" dizisinin çekimlerine katılamayan usta oyuncunun yerine getirilen isim de belli oldu.