Aşk-ı Memnu’nun Arsen Hala'sından üzen haber! Konuşma ve yazma yetisini kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun usta ismi, hafızalara "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Arsen Hala karakteriyle kazınan Gülsen Tuncer'den sevenlerini üzen bir haber geldi. 81 yaşındaki usta sanatçının amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklama, Film-San Vakfı'ndan geldi. Vakfın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımda, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer verilerek tüm sevenlerinden destek istendi.

Habertürk'ün haberine göre, Tuncer'in beyninde tümör bulunduğu, konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürüldü.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

Gülsen Tuncer, İstanbul Kız Lisesi ve Tarhan Koleji'nin ardından İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitimi sırasında Yıldız Kenter, Ayla Algan ve Melih Cevdet Anday gibi dev isimlerden dersler aldı.

Profesyonel sahne hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nda sahnelenen "Zilli Zarife" oyunuyla adım attı.

Altın Portakal ve Ankara Uluslararası Film Festivali gibi prestijli organizasyonlarda "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.