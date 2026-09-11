Yüsra Geyik'ten Kıvanç Tatlıtuğ itirafı: Bana dediler ki bir gün...
Enis Arıkan'ın programına konuk olan ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Kıvanç Tatlıtuğ itirafı gündem oldu.
Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, Enis Arıkan’ın YouTube programı “Boş Ders”e konuk oldu. “Arka Sokaklar”ın Zeliha’sı olarak hafızalara kazınan ve şimdilerde “Altı Üstü İstanbul” dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Sektöre henüz 15 yaşındayken adım attığını belirten 36 yaşındaki oyuncu, okul yıllarındaki popülaritesi hakkında konuştu. Geyik, “Hiçbir zaman çok havalı olmadım. Ablam öyleydi, burnu düşse almazdı. Ben herkesle çok iyi anlaşan, herkesi çok seven çocuktum” dedi.
O dönemki popülerliğiyle ilgili de konuşan Yüsra Geyik, dizide oynamanın getirdiği tanınırlığa değinerek, “Ama dizide oynadığım için tabii ki popülerdim. Herkes beni tanır ve çok severdi” ifadelerini kullandı.
Öğrencilik hayatındaki başarısından da bahseden Geyik, yoğun set temposuna rağmen derslerini hiç aksatmadığını vurguladı:
“Derslerim müthişti. Sete gidip oyun oynuyor olmak beni müthiş motive ediyordu. Okula gitmekten de çok memnundum.”
Programın en çok konuşulan anı ise Kıvanç Tatlıtuğ itirafı oldu. Üniversite yıllarında tuttuğu ders notlarının yoğun ilgi gördüğünü belirten güzel oyuncu, aynı üniversitede okuduğu Tatlıtuğ ile arasındaki anıyı ilk kez paylaştı.
O anları anlatan Yüsra Geyik, şu ifadeleri kullandı:
“Ben üniversitede Kıvanç Tatlıtuğ’a bile not vermiş biriyim. Aynı üniversiteye gittik biz. Bana dediler ki bir gün; ‘Kıvanç Tatlıtuğ notlarını istiyor’. ‘Aman Allah’ım tabii ki!’ dedim. Ben bütün derslerin notlarını tutardım.”