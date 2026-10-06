Müge Anlı'daki 'Hamid Yorulmaz' dosyasında yeni gelişme! Babası olduğu iddia edilen kişi konuştu

Müge Anlı'da 18 yaşındaki Hamid Yorulmaz'ın hayat hikâyesi herkesin yüreğini dağladı. Talasemi hastası olan ve ilik nakli için biyolojik babasına ulaşmaya çalışan Hamid'in dosyasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, annesinin verdiği isme ulaşıldı.

Programda Hamid'in sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için atılacak adımlar konuşulurken, canlı yayında Hamid ve biyolojik babası olduğu öne sürülen kişi birbirlerine merhaba dedi. O anlar herkesi duygulandırdı.

"HABERİM YOKTU"

2007-2008 yıllarında bir veya iki kez görüştüklerini, tanışmalarının ortak bir arkadaş aracılığıyla olduğunu belirten baba, "Nihal Beyit ile 1-2 kere görüştük. Hamile kaldığından haberim yoktu. Alkol masasında tanışmıştık." dedi.