Hastaneye kaldırılan Nuri Alço'dan paylaşım geldi

Türk sinemasının simge isimlerinden Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tedavi süreci devam eden usta oyuncu hasta odasından paylaşımda bulunurken, kamuoyu sanatçının sağlık durumuna kilitlendi.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞIM GELDİ

Türk sinemasında canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin hafızasında yer edinen usta oyuncu Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Alço, hastane odasından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Alço'nun yaptığı bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu ve takipçileri ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları iletti. Tedavi sürecinde usta oyuncunun eşinin bir an olsun yanından ayrılmadığı bildirildi.

GARDIROBUNUN KAPILARINI TELEVİZYON EKRANINDA AÇMIŞTI

"Ah Bu Dünya", "Kayıp Kızlar", "Tele Kızlar" ve "Katiller De Ağlar" gibi yapımlarla sinema tarihine adını yazdıran usta oyuncu, rahatsızlığı öncesinde geçmişten bugüne uzanan anılarını anlatmıştı. Asiye Acar'ın sunduğu "Pazar Gezmesi" adlı televizyon programına katılan Alço, evinin kapılarını açarak yıllardır özenle muhafaza ettiği eşyalarını ve kıyafetlerini sergilemiş, özel hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu.

Programda Alço'nun gardırobundaki parçalar öne çıkmıştı. Gardıropta Yeşilçam döneminden kalan parçaların yanı sıra yurt dışından özel olarak getirtilen kıyafetlerin de yer aldığı görülmüştü.

"O PARAYLA EV DE ALINIRDI ARABA DA"

Gençlik yıllarında kıyafetlerine yüksek meblağlar harcadığını aktaran Alço, dönemin maddi karşılıklarını şu sözlerle ifade etmişti:

"O zamanın parası zaten çok değerliydi, bu kıyafetlere harcadığım parayla ev de alınırdı, araba da alınırdı. Çünkü kıyafetlerim İtalya'dan geliyordu. Yurt dışından özel olarak diktiriyorduk."

Programın dikkat çeken anlarından bir diğeri ise usta oyuncunun hafızalara kazınan röptaşambırı olmuştu. Alço, yaklaşık 50 yıl sonra aynı röptaşambırı giyerek kameraların karşısına geçmişti. Yayında ayrıca Alço'nun eşi tarafından hazırlanan özel bir hediye de gösterilmişti. Eşi, oyuncunun sinema tarihindeki gazoz sahnelerinden esinlenerek yaptırdığı gazoz tablosunu Alço'ya hediye etmişti.

HAYATINDAKİ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Programın devamında hayatındaki en büyük keşkesini dile getiren usta oyuncu, çocuk sevgisine değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çocukları çok seviyorum. Bir tek kısmetsizliğim o. 10 sene önce tanıdığımda keşke yapsaydım. Soyadımızı taşısın öldükten sonra."