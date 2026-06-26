Mabel Matiz'den yaz sürprizi: Umrumdışı!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yaz sezonuna yeni şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Matiz, “Umrumdışı” adlı parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Mabel Matiz, “Umrumdışı” adlı yeni şarkısını bugün (26 Haziran) tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz dinleyicilerden yoğun ilgi görmeye başladı.

“DANS ZAMANI” MESAJI

Şarkının duyurusunu sosyal medya hesabından yapan ünlü şarkıcı, “Duyduğuma göre yeni bir yaz şarkısına ihtiyacınız varmış. Umrumdışı şimdi her yerde yayında! Dans zamanıdır arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Şarkının söz ve bestesinde Mabel Matiz ile Murad Güner imzası bulunuyor. Prodüksiyon ve aranjede Bahti Sutekin yer alırken, klip yönetmenliğini Sinan Tuncay üstlendi. Koreografi ve art direktörlük görevini ise Gabriele Esposito yaptı.