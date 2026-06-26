Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Mabel Matiz'den yaz sürprizi: Umrumdışı!

Mabel Matiz'den yaz sürprizi: Umrumdışı!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, “Dans zamanıdır” mesajıyla yayınladığı “Umrumdışı” adlı yeni şarkısıyla yaz sezonuna sürpriz bir giriş yaptı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Mabel Matiz'den yaz sürprizi: Umrumdışı!

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, yaz sezonuna yeni şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı. Matiz, “Umrumdışı” adlı parçasını müzikseverlerle buluşturdu.

Mabel Matiz, “Umrumdışı” adlı yeni şarkısını bugün (26 Haziran) tüm dijital platformlarda yayınladı. Şarkı, yayınlanır yayınlanmaz dinleyicilerden yoğun ilgi görmeye başladı.

“DANS ZAMANI” MESAJI

Şarkının duyurusunu sosyal medya hesabından yapan ünlü şarkıcı, “Duyduğuma göre yeni bir yaz şarkısına ihtiyacınız varmış. Umrumdışı şimdi her yerde yayında! Dans zamanıdır arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Mabel Matiz'den yaz sürprizi: Umrumdışı! - Resim : 1

Scorpions 33 yıl sonra İstanbul’da aynı stadyumda! Sahneye Türk bayrağıyla çıktılarScorpions 33 yıl sonra İstanbul’da aynı stadyumda! Sahneye Türk bayrağıyla çıktılar

Şarkının söz ve bestesinde Mabel Matiz ile Murad Güner imzası bulunuyor. Prodüksiyon ve aranjede Bahti Sutekin yer alırken, klip yönetmenliğini Sinan Tuncay üstlendi. Koreografi ve art direktörlük görevini ise Gabriele Esposito yaptı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Şarkıcı Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro