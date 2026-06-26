Scorpions 33 yıl sonra İstanbul’da aynı stadyumda! Sahneye Türk bayrağıyla çıktılar

33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıkan dünyaca ünlü heavy metal grubu Scorpions, Türk bayrağı eşliğinde başladığı gecede "İyi akşamlar İstanbul!" diyerek on binlerce hayranını selamladı.

60 yılı aşan kariyeri boyunca rock müziğe damga vuran efsane grup, Klaus Meine'nin duygusal sözleri ve "Wind of Change" sırasında şarkılara tek ses halinde eşlik eden on binlerce hayranıyla İstanbul'da bir kez daha zamana meydan okudu.

İSTANBUL'DA UNUTULMAZ GECE

BKM organizasyonu ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) tanıtım desteğiyle gerçekleştirilen ve aylar öncesinden büyük heyecan yaratan Scorpions konseri, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda on binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Rock müziğin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen grup, 60. kuruluş yılını kutladığı Coming Home – 60 Years of Scorpions Tour kapsamında İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza attı.