İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı

Ünlü şarkıcı İrem Derici’nin DJ nişanlısı Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 311 kişiyle birlikte tutuklandı.

Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkiline yöneltilen suçlamanın yalnızca “bahis oynama” eylemiyle sınırlı olduğunu açıkladı.

Saral, Kunukçu’nun bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme ya da bu amaçla banka hesabı veya IBAN kullandırma gibi eylemlerde bulunduğuna ilişkin bir isnat bulunmadığını ifade etti.

Açıklamada Kunukçu’nun ifadesini adli makamlara kendi iradesiyle verdiği ve soruşturmanın başından itibaren yetkili makamlarla iş birliği içinde olduğu belirtildi.

"311 KİŞİ İLE BİRLİKTE TUTUKLU BULUNMAKTADIR"

Avukat Saral, şu ifadeleri kullandı.

"Söz konusu dosya; bahis oynatma, banka hesaplarının/IBAN’ların kullandırılması ve bahis oynama şeklinde birbirinden farklı nitelikteki iddialar kapsamında yürütülen, çok sayıda kişiyi kapsayan geniş çaplı bir soruşturmadır. Müvekkilim hâlihazırda bu soruşturma kapsamında 311 kişi ile birlikte tutuklu bulunmaktadır.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki; müvekkilim İsmail Melih Kunukçu yönünden isnat edilen fiil münhasıran 'bahis oynama' fiilidir. Müvekkilimin bahis oynatma, yasa dışı bahis organizasyonu yürütme, bu amaçla banka hesabı veya IBAN kullandırma yahut benzeri herhangi bir faaliyette bulunduğuna ilişkin kendisine yöneltilmiş bir isnat bulunmamaktadır.

Müvekkilim, ifadesini adli makamlara kendi iradesiyle başvurarak vermiş; soruşturmanın başından itibaren yetkili makamlarla tam bir şeffaflık içerisinde hareket etmiştir.

Hâlihazırda devam eden soruşturma kapsamında, adli tatilin sona ermesinin ardından iddianamenin düzenlenmesini beklemekteyiz. Müvekkilimiz yönünden isnadın yalnızca bahis oynama fiiliyle sınırlı olduğu hususunun yargısal süreç içerisinde de açıklığa kavuşacağına inanıyoruz.

Devam eden soruşturma ve yargı sürecine saygımız tamdır. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çerçevesinde, müvekkilimizin soruşturmanın bütünü içerisinde yer alan farklı ve daha ağır nitelikteki iddialarla ilişkilendirilmemesi gerektiğini özellikle kamuoyunun dikkatine sunarız.

Konunun hukuki süreç içerisinde kısa sürede tüm açıklığıyla ortaya çıkacağına olan inancımızla, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."