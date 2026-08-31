Halk TV Magazin Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı Megastar Tarkan’ın Marmaris’te verdiği özel konserden elde ettiği kazanç gündem oldu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan şarkıcının bu konserden 36 milyon TL kazandığı öne sürülürken, bilet ve loca fiyatları da dikkat çekti.

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