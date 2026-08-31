Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı
Megastar Tarkan’ın Marmaris’te verdiği özel konserden elde ettiği kazanç gündem oldu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan şarkıcının bu konserden 36 milyon TL kazandığı öne sürülürken, bilet ve loca fiyatları da dikkat çekti.
‘Megastar’ lakaplı ünlü şarkıcı Tarkan, önceki akşam Marmaris’te bir otelde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcının 36 milyon lira kazandığı öne sürüldü.
Türkiye ve Avrupa sosyetesinin yoğun ilgi gösterdiği özel konserde Tarkan, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Ölürüm Sana’ ve ‘Ay’ gibi sevilen parçalarını seslendirdi.
Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Tarkan, konser boyunca hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.
Konserin bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu. Tarkan’ı ayakta izlemek isteyenlerin 1750 Euro, yani yaklaşık 98 bin TL ödediği öne sürüldü.
Özel gecenin en dikkat çeken detaylarından biri de loca fiyatları oldu. Kişi başı 45 bin Euro, yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirtilen 7 kişilik 12 locanın tamamının dolduğu iddia edildi.
Tarkan’ın sahne aldığı otelde iki gece konaklayan misafirlerin ise konaklama ve konser için toplam 7 bin 500 Euro, yaklaşık 420 bin TL ödediği öne sürüldü.
Yoğun talep nedeniyle konserin seyirci kapasitesinin de 400 kişiden 600 kişiye çıkarıldığı öğrenildi.
Hürriyet’in haberine göre Tarkan’ın bu özel konserden toplam 36 milyon TL kazandığı iddia edildi.