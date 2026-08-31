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Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı

Megastar Tarkan’ın Marmaris’te verdiği özel konserden elde ettiği kazanç gündem oldu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan şarkıcının bu konserden 36 milyon TL kazandığı öne sürülürken, bilet ve loca fiyatları da dikkat çekti.

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Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 1
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‘Megastar’ lakaplı ünlü şarkıcı Tarkan, önceki akşam Marmaris’te bir otelde hayranlarıyla buluştu. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan ünlü şarkıcının 36 milyon lira kazandığı öne sürüldü.

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 2
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Türkiye ve Avrupa sosyetesinin yoğun ilgi gösterdiği özel konserde Tarkan, ‘Kuzu Kuzu’, ‘Ölürüm Sana’ ve ‘Ay’ gibi sevilen parçalarını seslendirdi.

Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan Tarkan, konser boyunca hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 3
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Konserin bilet fiyatları ise sosyal medyada gündem oldu. Tarkan’ı ayakta izlemek isteyenlerin 1750 Euro, yani yaklaşık 98 bin TL ödediği öne sürüldü.

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 4
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Özel gecenin en dikkat çeken detaylarından biri de loca fiyatları oldu. Kişi başı 45 bin Euro, yaklaşık 2,5 milyon TL olduğu belirtilen 7 kişilik 12 locanın tamamının dolduğu iddia edildi.

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 5
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Tarkan’ın sahne aldığı otelde iki gece konaklayan misafirlerin ise konaklama ve konser için toplam 7 bin 500 Euro, yaklaşık 420 bin TL ödediği öne sürüldü.

Yoğun talep nedeniyle konserin seyirci kapasitesinin de 400 kişiden 600 kişiye çıkarıldığı öğrenildi.

Tarkan 2.5 saatte 36 milyon TL kazandı - Fotoğraf: 6
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Hürriyet’in haberine göre Tarkan’ın bu özel konserden toplam 36 milyon TL kazandığı iddia edildi.

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