Hedef gösterilince İstanbul konseri yasaklandı: Dünyaca ünlü müzisyen Anyma'dan açıklama geldi

Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan müzisyen Anyma'nın, 12 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı İstanbul konseri, "satanist ayin" iddialarıyla hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Valiliği'nin kararıyla yasaklandı.

Konserinin yasaklanmasına ve kendisine yönelik suçlamalara ilişkin ilk kez açıklamada bulunan Anyma, dünya genelinde sergilediği ve kendisiyle özdeşleşen şovun karanlık ve aydınlık, yıkım ve yaratım, korku ve umut temaları üzerine kurulu bir bilimkurgu hikâyesi olduğunu belirterek gösterinin herhangi bir siyasi veya dini anlam taşımadığını ifade etti.

İSTANBUL KONSERİ YASAKLANAN ANYMA'DAN İLK AÇIKLAMA

"Yıllardır bu yolculukta benimle birlikte olanlar, her şeyden önce hikaye anlatıcılığı yaratmaya çalıştığımı bilir. Anyma şovu; karanlık ve aydınlık, yıkım ve yaratım, korku ve umut üzerine kurulu bir bilim kurgu hikayesidir. Pek çok hikayede olduğu gibi, çözüme ulaşmadan önce daha karanlık bölümlerden geçer." diyen Anyma, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Herhangi bir filmden veya eserden tek bir sahneyi alıp bağlamından kopararak tüm projenin anlamıymış gibi sunmak, temelde yanıltıcıdır. Benim hikayemde sonunda ışık galip gelir.

Son beş yıldır ekibimle birlikte sanatçılar, tasarımcılar ve animatörlerle iş birliği yaparak görsel bir evren oluşturduk ve bunu dünyanın farklı yerlerinde sahneledik. Sanat tarihinden, mitolojiden ve antik edebiyattan ilham alarak büyük klasiklere sürekli göndermelerde bulunuyoruz. Görsellerimizde dini figürlerin doğrudan bir temsili bulunmuyor ve herhangi bir dine veya kültüre saldırmak ya da saygısızlık etmek gibi bir niyetimiz yok."

"ŞOVUMUZUN BAZI BÖLÜMLERİ BAĞLAMINDAN KOPARILDI"

Gösterisinde yer alan bölümlerin manipüle edildiğini vurgulayan Anyma, "Hikayemizin ve şovumuzun daha karanlık bazı bölümleri bağlamından koparıldı, yapay zekayla manipüle edildi, farklı müziklerle birleştirildi ve gerçekte var olmayan, şovun özünü ya da amacını yansıtmayan karanlık bir anlatı yaratmak amacıyla internette dolaşıma sokuldu." diyerek kendisine yönelik tepkilere şöyle yanıt verdi:

"Şunu açıkça belirtmek istiyorum: Görsellerimin hiçbiri yapay zekayla oluşturulmadı. Buradaki en büyük ironi ise çalışmalarımı kınayan kişilerin, eserlerimi değiştirmek için yapay zeka kullanması ve sonunda onları kendi anlatılarına uyacak bir şeye dönüştürmesi. Sanatım, sosyal medya ve siyasi propaganda malzemesine dönüştürüldü. Bundan sonra yaşananlar ise kabul edilemez..."

İstanbul konseri ile ilgili iptal kararının öncesinde kendisine herhangi bir uyarı yapılmadığını vurgulayan ünlü müzisyen "Kimse bizden çalışmayı açıklamamızı, bağlamını sunmamızı ya da olası değişiklikleri görüşmemizi istemedi. Bunları yapmaya hazırdık ve hala hazırız." dedi.

"DİNİ VE SİYASİ ANLAM YÜKLENMESİNİ REDDEDİYORUZ"

Gösterisine atfedilen dini ve siyasi anlamları reddettiğini belirten Anyma, "Dünyanın dört bir yanında sahne aldık ve her zaman yerel kültür ile geleneklere saygılı bir iletişim içinde olduk. Meşru endişeler diyalog yoluyla bize iletilmiş olsaydı, Türkiye’de de aynı şeyi memnuniyetle yapardık." ifadelerini kullanarak iptal kararına itiraz edeceklerini açıkladı.

"KARARA İTİRAZ ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Anyma'nın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Karara itiraz etmeyi planlıyoruz ve Türkiye’ye, Türk halkına yeniden ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalışmaya devam edeceğiz.

En önemlisi, bilet alan ve bu deneyim için Türkiye’ye seyahat etmeye hazırlanan, Türkiye’deki ve Türkiye dışındaki hayranlarımıza teşekkür ederim. Sanatımızı anlayan ve kucaklayan sizlerin desteği ve anlayışı benim için her şey demek.

İletişim kanallarımız açık. Gerekli yetkililerle görüşmeye, çalışmalarımızı açıklamaya ve eserlerimizin tüm sanatsal bağlamını sunmaya hazırız.

Sanat sorgulanabilir, eleştirilebilir ve tartışılabilir. Ancak sanatın, başkalarının manipülasyonlarla göstermeye çalıştığı haliyle değil, gerçekte ne olduğuna bakılarak değerlendirilmesini istiyoruz.

Umarım İstanbul’a geri dönebilir ve bu hikayeyi birlikte tamamlayabiliriz."