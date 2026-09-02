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Halk TV Türkiye Suudi Arabistan'da yapılmıştı! 'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilen konser iptal edildi

Suudi Arabistan'da yapılmıştı! 'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilen konser iptal edildi

Görsel sanat ile teknolojiyi buluşturan sahne şovlarıyla tanınan Anyma'nın 12 Eylül'de İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri, "satanist ayin" denilerek hedef gösterilmesinin ardından İstanbul Valiliğinin kararıyla iptal edildi.

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Suudi Arabistan'da yapılmıştı! 'Satanist ayin' denilerek hedef gösterilen konser iptal edildi
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Elektronik müziği görsel sanatla birleştirerek sahneye taşıyan ünlü müzisyen Anyma'nın İstanbul'da düzenlenmesi planlanan konseri, İstanbul Valiliğinin kararıyla iptal edildi.

BirGün'ün haberine göre müzikseverlerin merakla beklediği DJ'in 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleşmesi planlanan performansı programdan çıkarıldı.

Anyma'nın, 2026 ÆDEN Dünya Turnesi kapsamında 12 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da müzikseverlerle buluşması bekleniyordu. Gecede sanatçıya Kevin de Vries, Stephan Bodzin, Dimitri Vangelis & Wyman, Henri Bergmann ve Gaia Ekho eşlik edecekti.

"SATANİST AYİN" DENİLEREK HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, haberde konserin sosyal medyada ve bazı kesimlerce "satanist ayin" ifadeleriyle hedef gösterilmesi nedeniyle iptal edildiği öne sürüldü.

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"SATANİST AYİN" DENİLEN ŞOV SUUDİ ARABİSTAN VE MISIR'DA GERÇEKLEMİŞTİ

"Satanist ayin" düzenlediği iddiasıyla hedef gösterilen dünyaca ünlü sanatçı Anyma'nın tartışma yaratan sahne şovu, daha önce Mısır ve Suudi Arabistan'da da gerçekleşmişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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