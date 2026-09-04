Türkiye'de satanist denilip yasaklanan Anyma Arap ülkelerinin gözdesi oldu! Şimdi de Abu Dabi'de olacaklar

İstanbul'da 12 Eylül'de yapılması planlanan Anyma konseri, sahne şovlarında kullanılan görseller üzerinden başlayan tartışmaların ardından iptal edildi. Sosyal medyada bazı görsellerin “satanist semboller” barındırdığı öne sürülürken, İstanbul Valiliği'nin kararıyla organizasyonun gerçekleştirilmesine izin verilmedi.

Ancak iptal kararının ardından Anyma'nın 4 Aralık'ta Abu Dabi'de sahne alacağının duyurulması, tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Elektronik müzik projesinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentinde Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'si kapsamında konser vereceğinin açıklanması sosyal medyada gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMALAR BAŞLADI

Kullanıcılar, İstanbul'da iptal edilen organizasyonun İslami hukuk geleneğinin hakim olduğu BAE'de gerçekleştirilecek olmasına dikkat çekti. Paylaşımlarda “İstanbul'da satanist denilerek iptal edilen konser Abu Dabi'de nasıl düzenleniyor?”, “İstanbul için sakıncalı olan gösteri Abu Dabi için neden sorun değil?” ve “Aynı Anyma, aynı gösteri; değişen ne?” şeklinde yorumlar yapıldı.

KULLANICILAR KARŞILAŞTIRMA YAPTI

Bazı kullanıcılar ise Türkiye'deki iptal kararını eleştirerek, “Şeriat ülkesi” olarak nitelendirdikleri BAE'de konserin yapılacak olmasını kararın gerekçesiyle bağdaşmayan bir durum olarak değerlendirdi. Anyma'nın Abu Dabi etkinliğinin duyurusunun ardından yapılan paylaşımlarda, İstanbul'daki iptal kararının gerekçesi ve etkinliklere yönelik farklı ülkelerdeki yaklaşım karşılaştırıldı.

Abu Dabi'deki konserin 4 Aralık'ta Yas Gateway Park'ta düzenlenmesi planlanıyor. Etkinlik, Formula 1 Abu Dabi Grand Prix'sinin resmi after-party programı kapsamında gerçekleştirilecek.