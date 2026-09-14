Cem Yılmaz'ın son hali ortaya çıktı: Bastonu attı!

Geçirdiği kalp krizinin ardından anjiyo yapılan Cem Yılmaz, hastaneden taburcu olduktan sonra bastonla yürürken görüntülenmişti. Ünlü komedyen bu kez baston kullanmadan yürürken objektiflere yansıdı.

Önceki gün bir alışveriş merkezine giden Cem Yılmaz, oğlu Kemal ile birlikte mağazaları dolaştı. Alışverişini tamamlayan ünlü komedyen, daha sonra yakın dostu Ozan Güven'le buluşarak yemek yedi.

Günlük yaşamına devam ettiği görülen Yılmaz'ın enerjik hali de dikkat çekti.

"BU DEFA BASTONUM YOK"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte elindeki bastonla görüntülenen Cem Yılmaz, bu kez bastonsuz şekilde yürüdü.

Hürriyet'in haberine göre, kendisini görüntüleyen muhabirlere seslenen ünlü komedyen, "Bu defa bastonum yok" dedi.

Yılmaz'ın baston kullanmadan rahatça yürümesi, sağlık durumunda olumlu yönde bir gelişme olarak yorumlandı.