Cem Yılmaz hastanedeyken gelen mesajlar isyan ettirdi! Ağabeyi tek tek açıkladı

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’nde anjiyo yapılan komedyenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağabeyi Can Yılmaz’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Can Yılmaz, kardeşi hakkında sosyal medyada gönderilen bazı mesajlara tepki gösterdi.

Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cem Yılmaz’ın sağlık durumu nedeniyle kendilerine ulaşan ve geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

Yılmaz, “Son iki gündür insanlardan çok güzel mesajlar, iyi dilekler geliyor. Tanıdığımız, tanımadığımız birçok insan arıyor, soruyor. Hepsine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

"AMA BİR İNSANIN ÖLÜMÜNÜ DİLEMEK BUNLARIN DEVAMI DEĞİL"

Ancak Can Yılmaz, bu iyi dileklerin yanı sıra kardeşi hakkında vicdansız mesajlar da aldıklarını belirtti. Yılmaz, “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?”, “Yallah”, “Niye ölmemiş?”, “Tüh yine ölmedi” şeklindeki ifadelerin kullanıldığını aktardı.

Vicdansız yorumlara isyan eden Can Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bir de başka türlü mesajlar var. 'Keşke ölseydi', 'Niye kurtardınız?', 'Yallah', 'Niye ölmemiş', 'Tüh yine ölmedi' vb. yazanlar var. Kimsenin Cem’i sevme mecburiyeti yok. Yaptığı işi beğenmeyebilirsiniz, fikirlerine katılmayabilirsiniz, kendisinden hiç hoşlanmayabilirsiniz. Bunların hepsi son derece normal. Burada mesele bir insanın sevilmemesi değil. Sevmemek, eleştirmek, öfkelenmek herkesin hakkı. Ama bir insanın ölümünü dilemek bunların devamı değil. Başka bir yere ait. Çünkü 'Senden hoşlanmıyorum' ile 'Keşke ölseydin' arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Asıl üzerinde durulması gereken de o mesafenin nasıl bu kadar kolay aşılır hale geldiği.

"HİÇ TANIMADIKLARI BİRİNİN ÖLÜMÜNÜ İSTEYEBİLİYORLAR"

Üstelik mesele Cem de değil. Bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Sonra bir bakıyorsunuz, ölüm bile günlük tartışmanın içinde kullanılan sıradan bir kelime olmuş. İşin ürkütücü tarafı, bunları yazanların çoğunun muhtemelen kendilerini kötü insanlar olarak görmemesi. Günlük hayatlarına devam ediyorlar, sevdikleri insanlar var, üzüldükleri şeyler var. Ama hiç tanımadıkları birinin ölümünü isteyebiliyorlar. İnsanın kendi hayatında sahip çıktığı merhameti, tanımadığı ya da sevmediği birinden bu kadar kolay esirgeyebilmesi tuhaf. Birini sevmemek çok insani. Ölmesini istemek değil."