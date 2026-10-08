Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Magazin Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı

Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı

Can Yaman, bir kez daha imaj değişikliğine gitti. Uzun saçları ve gür sakallarıyla tanınan Yaman, bu kez sakallarını tamamen kesti. Dağınık ve dalgalı saçlarıyla dikkat çeken oyuncunun son hali sosyal medyada gündem oldu.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu Can Yaman, imaj değişiklikleriyle görünümünü yeniden değiştirdi. Uzun saçları ve gür sakallarıyla özdeşleşen oyuncu, bu kez sakallarına veda etti.

Daha önce de farklı görünümleriyle hayranlarının karşısına çıkan Yaman, son olarak sakalsız ve bıyıksız görüntüsüyle dikkat çekti. Oyuncunun yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği yeni görünümü kısa sürede gündem oldu.

Yaman'ın yalnızca sakallarını değil, saç stilini de değiştirdiği görüldü. Dağınık ve dalgalı saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncunun yeni imajı, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bulundu.

Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı - Resim : 1

Dolly Parton'ın eski evi milyonlarca dolara satışa çıktı! İçinde yok yokDolly Parton'ın eski evi milyonlarca dolara satışa çıktı! İçinde yok yok

CAN DİVİT İMAJIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Can Yaman, özellikle 'Erkenci Kuş' dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteriyle uzun saç ve sakallı görünümüyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da sakal ve bıyıklarını keserek imaj değişikliğine gitmişti. Yaman'ın yeniden sakalsız görüntüsüyle ortaya çıkması, yeni projesi için hazırlık yaptığı yorumlarını da beraberinde getirdi.

Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Oyuncu Sosyal Medya
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro