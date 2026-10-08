Can Yaman'ın son hali olay oldu! Eski halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu Can Yaman, imaj değişiklikleriyle görünümünü yeniden değiştirdi. Uzun saçları ve gür sakallarıyla özdeşleşen oyuncu, bu kez sakallarına veda etti.

Daha önce de farklı görünümleriyle hayranlarının karşısına çıkan Yaman, son olarak sakalsız ve bıyıksız görüntüsüyle dikkat çekti. Oyuncunun yüz hatlarının daha belirgin hale geldiği yeni görünümü kısa sürede gündem oldu.

Yaman'ın yalnızca sakallarını değil, saç stilini de değiştirdiği görüldü. Dağınık ve dalgalı saçlarıyla kamera karşısına geçen oyuncunun yeni imajı, alışılmış görüntüsünden oldukça farklı bulundu.

CAN DİVİT İMAJIYLA HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Can Yaman, özellikle 'Erkenci Kuş' dizisinde canlandırdığı Can Divit karakteriyle uzun saç ve sakallı görünümüyle hafızalara kazınmıştı.

Oyuncu, geçtiğimiz aylarda da sakal ve bıyıklarını keserek imaj değişikliğine gitmişti. Yaman'ın yeniden sakalsız görüntüsüyle ortaya çıkması, yeni projesi için hazırlık yaptığı yorumlarını da beraberinde getirdi.