Dolly Parton'ın eski evi milyonlarca dolara satışa çıktı! İçinde yok yok
25 Ağustos'ta hayatını kaybeden dünyaca ünlü şarkıcı Dolly Parton'ın 1985-1990 yılları arasında sahip olduğu Hollywood Hills'teki lüks ev yeniden satışa çıktı. Milyonlarca dolarlık mülkün içinde yok yok...
Dünyaca ünlü şarkıcı Dolly Parton'ın yıllar önce sahibi olduğu Hollywood Hills'teki lüks ev yeni sahibini arıyor. Parton ve hayatını kaybeden eşi Carl Thomas Dean'in bir dönem yaşadığı dört yatak odalı, altı banyolu ev, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.
Bird Streets olarak bilinen bölgede bulunan mülk, 4 bin 689 metrekarelik kullanım alanına sahip. Evin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise manzarası.
Salon ve yemek odasında bulunan tavandan tabana cam pencereler, Los Angeles şehir merkezi ile Pasifik Okyanusu'nu panoramik şekilde görme imkanı sunuyor.
Dolly Parton ve eşinin 1985 yılında 750 bin dolara satın aldığı ev, yıllar sonra 7,95 milyon dolar fiyatla yeniden satışa çıktı.
Parton ve Dean, mülkü 1990 yılında 1,2 milyon dolara satmıştı. Bugünkü satış fiyatı ise mülkün değerindeki değişimi gözler önüne serdi.
Lüks evin ana süitinde özel bir kahve barı, iki banyo, buhar duşu, ofis, spor salonu ve geniş bir giyinme odası bulunuyor. Süitte ayrıca şömine, özel spa ve panoramik şehir manzarasına sahip özel bir teras da yer alıyor.
Evin yüksek tavanları, özel tasarım detayları ve gömme mobilyaları da lüks atmosferi tamamlıyor.
Mülkün en yüksek noktasında zen yürüyüş yolu ve bahçe bulunuyor. İki araçlık garajda özel giriş, özel yapım dolaplar ve elektrikli araç şarj cihazı için altyapı yer alıyor.
Dört ek park alanının da bulunduğu ev, Dolly Parton'ın yıllar içinde sahip olduğu dikkat çekici gayrimenkullerden biri olarak öne çıkıyor. Ünlü sanatçının gayrimenkul portföyünde Tennessee ve California'da farklı mülkler de bulunuyordu.