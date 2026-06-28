Can Yaman Faruk Turgut gerginliği büyüyor: ''Hadi bak dalgana''

İzzet Çapa’nın YouTube programına katılan Faruk Turgut’un Can Yaman hakkında söylediği sözlerin ardından ikili arasında sular durulmuyor. Turgut’un, oyuncu Can Yaman’ın kendisi hakkında ileri sürdüğü iddiaları sert bir dille reddetmesi üzerine Yaman, eski yapımcısı Faruk Turgut'a ikinci kez yanıt verdi.

Yapımcı Faruk Turgut’un katıldığı bir YouTube programında eskiden birlikte çalıştığı Can Yaman hakkında keskin cümleler kullanması Can Yaman’ın sert bir dille kendisine yanıt vermesine neden olarak ikili arasında bir söz düellosu başlatmıştı.

Oyuncu Can Yaman, Turgut’un kendisine yönelik sert söylemlerine karşın bir dizi iddia içeren sosyal medya paylaşımıyla tartışmayı deyim yerindeyse daha da alevlendirmişti.

O dönem birlikte çalıştığı Yapımcı Faruk Turgut’un Disney’den 100 bin euro istediğine dair çeşiti iddialar da öne süren Can Yaman açıklamasında, "Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın" ifadelerine yer vermişti. Turgut'un ünlü oyuncunun ortaya attığı iddiaları net bir dille yalanlamasının ardından Yaman, eski yapımcısı Faruk Turgut'a ikinci kez yanıt verdi.

‘’FARUK’CUM 6 SENE OLMUŞ SENİ GÖRMÜYORUM, HADİ BAK DALGANA’’



Ünlü oyuncu Can Yaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Faruk’cum 6 sene olmuş seni görmüyorum, hadi bak dalgana. Ben olduğum yerdeyim sen de olduğun yerde kal. Ama bir doktora görün. İlerlemiş rahatsızlığın… ​Bu arada yıllarca öğrenememişsin açıklayayım: Oyuncuların kariyer yönetimleri olur, talepleri de olur, fikirleri de olur. Bunlar normal şeylerdir, her şey bir kapris değildir. Sağda solda oyuncu onu istedi bunu istedi diye şikayet ediyorsun, ticaret bu, oyuncular istediğini ister. Sen mi karar vereceksin ne isteyeceklerine, menajerler de bunun için vardır mesela oyuncuların isteklerini iletir vesaire. Emin ol sen değil oyuncular seninle uğraşamıyor, çünkü vizyonun dar anlamıyorsun birçok şeyi. Sen benle değil ben seninle uğraşamadım da gittim. Oldu senin istediğin gibi gelsinler oynasınlar sen karar ver her şeylerine kariyerlerine sonra da uğraşmak istemedim de…

''KIYAMAM NE MAHKEME MERAKLISIYMIŞSIN''

​Yıllarca hepinize sustuk, sessizliği icazet sandılar. Cevap verilince de hemen yok üslubun şöyle böyle. Delikanlı delikanlı konuşmayı biliyorsun ama cevap gelince hemen mahkemeye gideceğim bilmem ne. Kıyamam ne mahkeme meraklısıymışsın. Ne güzel istediğimiz gibi atalım tutalım, bitirim bitirim konuşalım cevap gelince de mahkemeye gideceğim. Ya nereye gidiyorsan git ama önce doktora git.

‘’ALMANYA’LARDA PARALI KADINLARA ÇAPKINLIĞA GİDİP O TİPİNLE SONRA DA GELİP BENİM YAŞAM TARZIMI ELEMENŞTİRMEN…’’

Son olarak, Almanya’larda paralı kadınlara çapkınlığa gidip o tipinle sonra da gelip benim yaşam tarzımı elemenştirmen… Benim yaşadığım hayatı sen 10 kere dünyaya gelsen yaşayamazsın. Yaşayamazsin çünkü vizyonun sınırlı. Ama bunu zaten anladılar, tekrar oldu!

​He bir de yok beni askere yollamışsın da falan filan, he he aynen sen yolladın normalde ben gitmeyecektim sanki..​Hadi iyisin Faruk popüler olmaya başladın, konuşuluyorsun. Burdan eski producer, podcaster YouTuber, influencer olma yolunda ilerliyorsun