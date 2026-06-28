Can Yaman ile Faruk Turgut arasında söz düellosu! Turgut iddiaları yanıtladı

İzzet Çapa’nın YouTube programına katılan Faruk Turgut’un Can Yaman hakkında söyledikleri Yaman ve Turgut arasında iplerin gerilmesine neden oldu. Ünlü oyuncu Can Yaman, Faruk Turgut'a sert çıktı. Söz düellosuna zemin hazırlayan paylaşımın ardından Faruk Turgut iddialara yanıt verdi.



Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan İzzet Çapa ile Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk olan Faruk Turgut erkenci kuş dizisinde birlikte çalıştığı oyuncu can Yaman’a yönelik sert eleştiriler de bulunmuştu.

Can Yaman ile yeniden proje yapma ihtimalinin olmadığı vurgulayan Turgut, Kendisiyle çalışmadan önce Can Yaman'ın etkisiz yapımlarda çalıştığı belirterek, Yaman'ın yaşam tarzının davranışlarının ve üslubunun "çok sıkıntılı" olduğunu söylemesinin ardından oyuncu Can Yaman cephesinden yanıt gecikmemişti.

Yaman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

‘’ALLAH TÜM OYUNCULARI SENİN GİBİ YAPIMCILARDAN KORUSUN' VİZYONSUZ, TERBİYESİZ…’’

'Benim yurt dışında geldiğim noktada artık senin bütçen benim kaşemi ödemeye yetmez. Yaptığın işlerin vizyonu da beni tatmin etmez. Bunu sen de biliyorsun ve kuduruyorsun. Kasap yapımcı. Yıllarca başka yapımcıların bana iş getirmesini engelle, sonra yurt dışına gidip hiç kimseye müdanam olmadığını görünce ve senden çok daha iyi yapımcıların bana olan ilgisini duyunca iyice bilen ve düşman ol. Ne güzel dünya.

Allah tüm oyuncuları senin gibi yapımcılardan korusun' Vizyonsuz, terbiyesiz... Türk televizyonlarında ucuz dizilerinle yeni no name başrol kurbanlarına zulmetmeye devam et sen. Adımı ağzına alıp prim yapmaya çalışma. Şimdi sana cevap verdim diye konuşulacaksın ve ciddiye alınacaksın. Bu da sana son kıyağım"



Ünlü oyuncu paylaşımında kariyerinde yaşadığı yükselişe de dikkat çekerek El Turco ve Sandokan projelerinden de bahsetti. El Turco’nun ABD’ye satıldığını ve İspanya’da yayınlandığı platformda yüksek izlenme elde ettiğini dile getiren Can Yaman, Sandokan’ın ise dünya çapında karşılık bulduğunu ve İtalya’da birçok ödül aldığına dikkat çekti.

"SIRF BENİ AY YAPIM'A KAPTIRDIN DİYE BİR DE PARA İSTEDİN 100 BİN EURO DİSNEY'DEN’’

Konuya ilişkin açıklamasında; Turgut'un, çalışmalarına engel olmaya çalıştığına da dikkat çeken Yaman, "Sırf beni Ay Yapım'a kaptırdın diye bir de para istedin 100 bin euro Disney'den sanki senle bir anlaşmamız varmış gibi insanları bu yalana inandırdın" ifadelerini kullandı. Can Yaman’ın beklenmedik yanıtının polemiği daha da büyüteceği öngörülüyor.

TURGUT İDDİALARI SERT BİR DİLLE YANITLADI

Can Yaman'ın olay yaratan iddialarla dolu açıklamasının ardından ünlü yapımcı Faruk Turgut'ta sert açıklamalarda bulundu. Turgut açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



Öncelikle Türkiye’de okuduğu okullara ve kendini gördüğü sanatçı kimliğine hiç yakışmayan bu konuşmasını kınıyorum ki, Türkiye’yi beğenmediğini daha önce defalarca yinelemesi, şahsım üzerinden tavrına da yansımış. Bu tarz bir uslüba cevap vermeyi hiç tercih etmediğim halde, yalan ve yanlışları düzeltme ihtiyacı içindeyim. Yapımcılığın gereği olan proje içinde oyuncu parlatırken senin Disney projesine hazırlık dönemindeki doyumsuz tavrın artık benim uğraşmak istemediğim bir hal aldığı için seninle çalışmak istemedim. Bunu sana ve Disney’e o dönem bildirdim ki, yaklaşık 10 ay süren proje hazırlık süreci sonunda projeyi iptal kararı aldım.

''HERHANGİ BİR ÖDEME ALMADIM''



Bu süre sonunda seni serbest bırakmak için aldığımı iddia ettiğin herhangi bir ödeme almadım. Ben söylediğin gibi bir yapımcıydım da Erkenci Kuş’tan sonra 2. işin Bay Yanlış’ı neden tekrar benimle yaptın? Adama sorarlar. Dile kolay 3 sene… Sözleşmendeki hak edişin olan yurtdışı ödemelerini vermediysem, hukukçusun, neden istemedin, adama sorarlar.



''DİSNEY İLE SENİN ADINLA İŞ SATMAYA ÇALIŞACAK KADAR BASİT DEĞİL''

Senden bağımsız Disney ile senin adınla iş satmaya çalışacak kadar basit değil, benim ilişkilerim, 45 senedir, sözümün eriyim, arkasındayım. Disney ile seninle yapmayı planladığım projeden vazgeçme sebebim senin “Türkiye’de senarist mi var yönetmen mi var yurt dışından getirelim” demen ve o zamanki İtalyan sevgilini dizide oynatmak için aylarca beni menajeri ile görüştürmen, seninle yol yürünmeyeceğini o dönem anladım ve evet ipini saldım, yani seni kaptırmadım, tavrınla seni gönderdim.

''200 KİŞİLİK EKİPLERE VE OYUNCU KADROMUN TÜMÜNE AYNI SAYGI İLE YAPIYORUM''

Ben işimi 200 kişilik ekiplere ve oyuncu kadromun tümüne aynı saygı ile yapıyorum, bir kişinin arkasına takmıyorum oyuncu ve ekiplerimi. Bugün seneler önce ne kadar doğru bir karar aldığımı çok iyi anladım, iyikilerim arttı. Lafa bakarım laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye… Adam olana sorarlar, ben sormuyorum, bana sorduklarında da netlikle cevap veriyorum. Madem ben bu kadar kötüydüm de bu röportajıma kadar niye arandım soruldum, şimdi kendime bunu soruyorum. Tabii bu uslübü, hakaret içeriklerini ve tüm hayatım boyunca kimsenin hakkını yemediğim halde içinde bırakıldığım hak yeme mevzusunu artık adalete teslim edeceğim.