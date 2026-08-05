17 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası 10 yaş büyük partnerinden şikayetçi oldu

17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası, kızının Yeraltı dizisindeki partneri Hakan Çelebi hakkında “reşit olmayan kızıyla ilişki yaşadığı" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"Yeraltı" dizisinde canlandırdığı Melek karakteriyle tanınan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığını belirten Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendi onayı alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve dizide birlikte rol aldığı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığını öne sürdü.

Eşi Kader Çiftçi'nin bu duruma tepki göstermediğini belirten Ünal Çiftçi, ifadesinde şu iddialara yer verdi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum."

Çiftçi, reşit olmayan kızının oyunculuk faaliyetleri konusunda veli onayının alınması gerektiğini savunarak, "Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızam alınmadı" ifadelerini kullandı.