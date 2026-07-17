Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak
Yeraltı dizisinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu katıldı. Ünlü oyuncunun, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin en büyük düşmanlarından birine hayat vereceği öğrenildi.
İkinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Bernaz Aruz'un kaleme aldığı yapımın yeni transferi İsmail Hacıoğlu oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, bu sabah yapım şirketiyle resmi anlaşmayı tamamladı. Hacıoğlu'nun dizide canlandıracağı karakterin ismi henüz açıklanmazken, yeni rolü şimdiden merak konusu oldu.
Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre İsmail Hacıoğlu, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin en büyük düşmanlarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak.
İkili arasında yaşanacak mücadelenin, yeni sezonun en dikkat çeken hikayelerinden biri olması bekleniyor.
Ağustos ayının sonunda sete çıkması planlanan Yeraltı, yeni sezonunda hem oyuncu kadrosu hem de yeni hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
İsmail Hacıoğlu'nun katıldığı dizinin başrol kadrosunda ayrıca Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler yer alıyor.