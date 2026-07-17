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Halk TV Magazin Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak

Yeraltı dizisinin kadrosuna İsmail Hacıoğlu katıldı. Ünlü oyuncunun, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı Bozo karakterinin en büyük düşmanlarından birine hayat vereceği öğrenildi.

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Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 1
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İkinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yeraltı dizisinde kadro genişlemeye devam ediyor. Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Bernaz Aruz'un kaleme aldığı yapımın yeni transferi İsmail Hacıoğlu oldu.

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 2
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncu, bu sabah yapım şirketiyle resmi anlaşmayı tamamladı. Hacıoğlu'nun dizide canlandıracağı karakterin ismi henüz açıklanmazken, yeni rolü şimdiden merak konusu oldu.

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 3
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Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre İsmail Hacıoğlu, dizide Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo karakterinin en büyük düşmanlarından biri olarak izleyici karşısına çıkacak.

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 4
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İkili arasında yaşanacak mücadelenin, yeni sezonun en dikkat çeken hikayelerinden biri olması bekleniyor.

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 5
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Ağustos ayının sonunda sete çıkması planlanan Yeraltı, yeni sezonunda hem oyuncu kadrosu hem de yeni hikayesiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Yeraltı dizisine flaş transfer! Uraz Kaygılaroğlu'na rakip olacak - Fotoğraf: 6
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İsmail Hacıoğlu'nun katıldığı dizinin başrol kadrosunda ayrıca Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan gibi ünlü isimler yer alıyor.

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