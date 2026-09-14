Vanlı Kara Haydar'ın fenomen eşi Çağla Öz tutuklandı

"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, işlemlerinin ardından sevk edildiği Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklandı.

TOPLAMDA 2 TUTUKLAMA

Öte yandan Çağla Öz Tançalan ile birlikte Muhammet Sait Tançalan da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

2 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Diğer şüpheliler Nilgün Oya ve Süleyman Akar hakkında ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Fatih Tançalan'ı Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde 8 Eylül'de gözaltına almıştı.

Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri ile düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) inceleme talep edilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmıştı.

Çağla Öz Tançalan'a takılan ziynet eşyaları ve paralar da Muradiye'de bir ev ve eklentisinde yapılan aramada ele geçirilmiş, evin sahibi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı talimatı verilen Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan ise dün İstanbul'da yakalanmıştı.

"Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan ve sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan'ın İstanbul'da gözaltına alınan eşi Çağla Öz Tançalan, işlemlerinin ardından Van'a götürülmüştü.