'Vanlı Kara Haydar' MASAK'a takıldı! Beyan yok ama yüz milyonlarla oynamışlar

Geçtiğimiz günlerde Çağla Öz ile düzenlediği görkemli düğünde takılan kilolarca altınla gündeme gelen ve sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanmıştı.

Soruşturma devam ederken MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporu ortaya çıktı.

MİZANSEN DÜĞÜN ORTAYA ÇIKTI

Tançalan ile Öz'ün nisan ayında nikah masasına oturduğu, haziran ayında ise kamuoyuna 'nişan' olarak duyurulan görkemli bir organizasyon gerçekleştirdikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında, söz konusu etkinliğin bir mizansen olduğu, çiftin geçtiğimiz günlerde bu kez de yüksek miktarda ziynet eşyasının takıldığı benzer bir düğün organizasyonuyla gündeme gelmesi üzerine mali incelemenin kapsamının genişletildiği ortaya çıktı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda hazırlanan 9 Eylül 2026 tarihli MASAK raporu, Tançalan'ın sosyal medya hesaplarında yansıttığı gösterişli yaşam tarzı ile resmi kayıtlarda görünen mali durumu arasında dikkat çeken bir farklılık olduğunu ortaya çıkardı.

Raporda; Tançalan'ın Dubai üzerinden 'mail order' yöntemiyle gelir sağladığına ilişkin istihbari bilgiler, sosyal medya paylaşımlarında öne çıkan lüks yaşam tarzı, yüksek miktarda ziynet eşyasının sergilendiği organizasyonlar ile banka hesap hareketleri, taşınmazları ve lüks araç devirleri değerlendirildi.

2020’DEN BU YANA KAYITLI TİCARİ KARI SADECE 74 BİN 281 TL

MASAK raporunda dikkat çeken tespitlerden biri, Tançalan'ın resmi olarak görünen gelirleri ile sahip olduğu yaşam standardı arasındaki belirgin fark oldu. Tançalan'ın SSK kapsamında çalışma kaydının bulunduğu ancak prime esas kazanç tutarına ilişkin herhangi bir veriye ulaşılamadığı belirtildi. 2020 yılından itibaren yapılan incelemelerde ise Tançalan adına kayıtlı ticari faaliyetlerden beyan edilen toplam kârın yalnızca 74 bin 281 TL olduğu tespit edildi.

"İZAH EDİLEMEYEN SERVET ARTIŞI"

MASAK, söz konusu tutarın, aynı dönemde asgari ücret üzerinden kesintisiz çalışan bir kişinin elde ettiği kayıtlı gelirin dahi 'katbekat altında' kaldığına dikkat çekti. Raporda ayrıca kayıtlı gelir, edinilen malvarlığı ve sürdürülen lüks yaşam standardı arasındaki belirgin uyumsuzluk; 'izah edilemeyen servet artışı' ve 'yaşam tarzı ile gelir uyumsuzluğu' kapsamında değerlendirildi.

115 MİLYON LİRALIK TRANSFER TRAFİĞİ

Tançalan'ın banka hesaplarındaki para hareketlerinin büyüklüğü ise dikkat çekti. MASAK incelemesine göre Mehmet Fatih Tançalan'ın hesaplarına toplam 58 milyon 780 bin 234 TL transfer girişi gerçekleşti. Hesaplardan çıkan transferlerin toplamı ise 56 milyon 179 bin 790 TL olarak kayıtlara geçti. Böylece Tançalan'ın banka hesaplarındaki toplam transfer hacminin yaklaşık 115 milyon TL'ye ulaştığı belirlendi.

Banka hesaplarına ayrıca 4 milyon 594 bin TL'nin üzerinde nakit para yatırıldığı, hesaplardan ise yaklaşık 7 milyon 72 bin TL nakit çekildiği belirlendi. Yalnızca 2026 yılına bakıldığında, hesaplara giren transferlerin toplamının 22 milyon TL'yi aştığı, aynı dönemde hesaplardan yaklaşık 14,5 milyon TL çıkış olduğu tespit edildi.

MASAK'ın incelemesinde, Tançalan'ın hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri arasında tek işlemde ya da kısa aralıklarla gerçekleştirilen milyonlarca liralık transferler de tespit edildi. Para girişleri arasında bir şirketten yapılan 6 milyon TL'lik transferin yanı sıra DD Altın Ticaret AŞ'den gelen 5,8 milyon TL ve başka bir şahıs tarafından gönderilen 5,5 milyon TL de yer aldı.

ÇİFTİN BANKA TRAFİĞİ 222 MİLYON TL’Yİ AŞTI

MASAK'ın incelemesi Tançalan ile sınırlı kalmazken, eşi Çağla Öz Tançalan'ın banka hareketleri de mercek altına alındı. Raporda yer alan bilgilere göre, Çağla Öz Tançalan'ın 2020-2026 yılları arasında hesaplarına toplam 56 milyon 478 bin TL giriş oldu. Aynı dönemde hesaplardan 50 milyon 859 bin TL çıkış gerçekleşti. Böylece çiftin banka hesaplarındaki toplam para transferi hacminin 222 milyon TL'yi aştığı belirlendi.

Çağla Öz Tançalan'ın kayıtlarda yer alan prime esas kazançlarının toplamının 165 bin 150 TL olduğu, kendi beyanlarına göre ticari faaliyetlerinden elde ettiği kârın ise yaklaşık 1,1 milyon TL'ye ulaştığı belirtildi. MASAK, söz konusu mali verilerin, inceleme döneminde ortaya çıkan yaşam standardını açıklamak için yeterli olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

13 MİLYONLUK ALIŞIN 7,1 MİLYONU PORSCHE’YE

Raporda yer alan bir diğer dikkat çekici ayrıntı ise Çağla Öz Tançalan'ın ticari işlemleriyle ilgili oldu. 2024-2026 yılları arasındaki kayıtların incelenmesi sonucunda yaklaşık 13 milyon TL tutarında mal ve hizmet alımı yapıldığı belirlendi. Bu harcamaların yaklaşık 7,1 milyon TL'lik kısmının ise 2024 model Porsche Yeni Macan 4 alımına ilişkin olduğu tespit edildi.

MASAK, ticari faaliyet kapsamında gerçekleştiği görülen yüksek tutarlı alımların yaklaşık yüzde 60'ının şahsi kullanım amacı taşıyan lüks bir otomobile yönelmesini, Tançalan'ın mali profili açısından dikkat çekici bir unsur olarak değerlendirdi.

LÜKS ARAÇ HAREKETLERİ İNCELENDİ

MASAK raporunda Tançalan ve yakın çevresindeki lüks araç hareketlerine de geniş yer verildi. Mehmet Fatih Tançalan'ın kayıtlarında Cadillac Escalade ve Range Rover'ın yanı sıra farklı dönemlerde Maserati GranTurismo ile Dodge Challenger marka araçlara ilişkin alım, satım ve devir işlemleri tespit edildi. Çağla Öz Tançalan'ın adına kayıtlı araçlar arasında ise Porsche Macan ve BMW 320i yer aldı.

2020 yılından itibaren araç alım ve devir işlemlerinde bir artış yaşandığına dikkat çekildi. İşleme konu olan araçların neredeyse tamamının 'ultra lüks segmentte' yer aldığı belirtilirken, söz konusu araç trafiğinin Tançalan ve eşinin mali profiliyle açık bir uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

LÜKS ARAÇLAR YAKIN İSİMLER ARASINDA DOLAŞTIRILDI

MASAK'ın değerlendirmesinde, araçların yalnızca piyasa değerleri değil, aynı zamanda kimlerin adına kaydedildiği ve ne kadar süreyle bu kişilerin üzerinde kaldığı da mercek altına alındı.

Mehmet Fatih Tançalan'ın Dodge Challenger, Maserati GranTurismo ve Cadillac Escalade başta olmak üzere çeşitli araçların devir işlemlerini Muhammet Sait Tançalan ile gerçekleştirdiği belirlendi. Araçlardan birinin ise Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya'ya devredildiği tespit edildi. Çağla Öz Tançalan'ın da yıllar içinde Mini Cooper, Audi, Mercedes, Range Rover ve BMW marka araçlarla ilgili Nilgün Oya ile çok sayıda devir işlemi yaptığı kayıtlara yansıdı.

MASAK raporunda, yakın kişiler arasında art arda gerçekleştirilen bu nitelikteki lüks araç devirlerinin, ortada gerçek bir ticari ilişki bulunmadığı durumlarda 'katmanlama', 'paravan mülkiyet' ve 'mali takip sistemlerinde iz kaybettirme' kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

ARSAYI ALIP 4 AY SONRA DEVRETTİ

Taşınmaz işlemlerinde de dikkat çeken devir hareketleri tespit edildi. İncelemede, Tançalan'ın Şubat 2025'te Van'ın Muradiye ilçesinden bir arsa satın aldığı, satın aldığı taşınmazı ise yalnızca 4 ay sonra Muhammet Sait Tançalan'a devrettiği belirlendi.

MASAK, söz konusu taşınmazın satın alınması ile devredilmesi arasında kısa bir süre bulunmasını da dikkat çekici bir unsur olarak değerlendirdi. Raporda, bu durum olası bir aklama sürecinde 'iz gizleme/bulanıklaştırma' ihtimali yönünden dikkat çekici bulundu.

“DUBAİ’DEN KAZANIYORUM” SAVUNMASI

Tançalan’ın servetinin kaynağına ilişkin Dubai bağlantısı da raporda özel olarak incelendi. Soruşturmanın başlangıç bilgilerinde Tançalan’ın Dubai’ye gidip geldiği ve Dubai üzerinden “mail order” yöntemiyle kazanç elde ettiği yönünde istihbari bilgiler bulunduğu kaydedildi.

Ancak MASAK’ın finansal incelemesinde Mehmet Fatih Tançalan veya Çağla Öz Tançalan adına yurt dışından Türkiye’ye finansal kanallar üzerinden yapılmış bir fon transferine rastlanmadığı belirtildi.

Raporda, lüks yaşamın Dubai’deki faaliyetlerden kaynaklandığı savunmasının sürdürülmesi hâlinde, söz konusu birikimlerin 'üçüncü kişiler adına bulunan hesaplar üzerinden veya finansal sistem dışındaki yöntemlerle Türkiye’ye sokulmuş olabileceği şüphesinin güçleneceği' ifade edildi.

“ALTINLAR EMANETTİ” SAVUNMASINDAKİ ÇELİŞKİ ORTAYA ÇIKTI

Tançalan’ın gösterişli düğün organizasyonunda sergilenen altınlara ilişkin savunması da MASAK raporuna girdi. Tançalan, kamuoyuna yansıyan açıklamalarında düğünde takılan altınların Kahvecioğlu Kuyumculuk tarafından reklam amacıyla emanet getirildiğini öne sürdü.

Ancak raporda yer verilen bilgilere göre kuyumcu Veysel Kahvecioğlu, bir set ile iki kelepçe altının satıldığını ve buna ilişkin fatura bulunduğunu açıkladı. MASAK, iki anlatım arasındaki bu çelişki nedeniyle kuyumculuk şirketi temsilcisinin ifadesine başvurulmasının uygun olacağını değerlendirdi.

Böylece kamuoyuna “emanet altınlar” şeklinde yansıyan savunma da mali soruşturmanın önemli başlıklarından biri hâline geldi.

MASAK: AKLAMA FİİLİNİN FAİLLERİ OLDUKLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Raporun en kritik bölümü ise aklama suçuna ilişkin sonuç değerlendirmesi oldu. MASAK, bütün mali hareketleri, gelir-malvarlığı uyumsuzluğunu, taşınmaz ve araç devirlerini birlikte değerlendirerek TCK’nın 282/1. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama fiilinin işlendiği; Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz Tançalan’ın ise söz konusu aklama fiilinin failleri olduğu yönünde değerlendirmede bulundu.

Raporda aklandığı değerlendirilen suç gelirinin kesin miktarının mevcut aşamada belirlenemediği, ancak incelemenin 2020 ve sonrasında sahip olunan veya elden çıkarılan malvarlığı değerleri, hak, alacak ve diğer sahiplikleri kapsadığı kaydedildi.

MASAK ayrıca Muhammet Sait Tançalan ve Çağla Öz Tançalan’ın annesi Nilgün Oya’nın malvarlığı devirlerindeki rollerinin de soruşturma kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

37 SORUŞTURMA, 20 KOVUŞTURMA KAYDI ÇIKTI

Raporda Mehmet Fatih Tançalan’ın geçmiş adli kayıtları da ayrıntılı şekilde incelendi. UYAP kayıtlarında Tançalan hakkında 37 soruşturma ve 20 kovuşturma kaydı bulunduğu tespit edildi.

MASAK, bunların bir kısmının aklama suçuna öncül suç oluşturabilecek nitelikte olduğunu ancak bu dosyalardan elde edilmiş olabilecek suç gelirinin miktarı ile bugün incelenen malvarlığı arasında mevcut aşamada doğrudan illiyet bağı kurulamadığını özellikle belirtti.

DÜŞÜK KAYITLI GELİRE KARŞILIK YÜZ MİLYONLARCA LİRALIK BANKA TRAFİĞİ

Dosyadaki kronoloji ise soruşturmanın neden özellikle gösterişli organizasyonların ardından derinleştiğini ortaya koydu.

Nisan ayında evlenen Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz’ün haziran ayında yeniden “nişan” görüntüsü veren bir organizasyon gerçekleştirdikleri, son olarak kilolarca altının sergilendiği düğün görüntülerinin kamuoyuna yansımasıyla birlikte gelirleri ile sergiledikleri servet arasındaki uçurumun yeniden dikkat çektiği öğrenildi.

MASAK’ın 9 Eylül tarihli kapsamlı raporunda; düşük kayıtlı gelire karşılık yüz milyonlarca liralık banka trafiği, ultra lüks araçlar, yakın kişiler üzerinden yapılan malvarlığı devirleri, Dubai kaynaklı gelir savunmasıyla finansal kayıtların uyuşmaması ve düğün altınlarına ilişkin çelişkili açıklamalar tek tek ortaya konuldu.

“Vanlı Kara Haydar” lakaplı Mehmet Fatih Tançalan, tüm bu mali tespitlerin yer aldığı soruşturma kapsamında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.