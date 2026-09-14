Vanlı Kara Haydar'ın akılalmaz görüntüsü ortaya çıktı! Bankada bile bu kadar para yoktur

Van’da “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan’a ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler gündeme geldi. Görüntülerde çok sayıda döviz destesi ve para balyası yer aldı.

Söz konusu görüntülerde Tançalan’ın, farklı para birimlerinden oluşan döviz destelerinin yanında bulunduğu görülüyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; paranın miktarı, kaynağı ve devam eden soruşturmayla bağlantısı hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

NELER OLMUŞTU?

Mehmet Fatih Tançalan ile sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan’ın Van’da düzenlenen düğününe ait görüntüler kamuoyunda gündem olmuştu. Görüntülerin ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda adı geçen Çağla Öz Tançalan’ın annesi N.O. İstanbul’da, Tançalan’ın yakını M.S.T. ise Van’ın Muradiye ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Polisin Muradiye’de düzenlediği operasyonda, çiftin düğününde takıldığı belirtilen altınlar bir evin odunluğundaki valizde bulunmuştu. Altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alınmıştı.

İstanbul’da yakalanarak Van’a getirilen Çağla Öz Tançalan ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.