LGBTİ+ operasyonlarında tutuklandı... Tuğba Tekerek ifadesinde ne dedi

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği’nde ifade verdi. Tekerek’e "çocuğun görebileceği yerlerde müstehcenlik", "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltildi. Kolluk ifadesinde Tekerek’e Kaos GL’nin yapısı, finansmanı ve sosyal medya hesaplarıyla ilgili sorular yöneltildi. Kolluk, Tekerek’e "Kaos GL’nin Instagram hesabının yöneticisi olduğunuz tespit edilmiştir. Bu konu hakkında açıklama yapınız" diye sordu.

Tekerek ise Kaos GL’nin Instagram hesabını bilmediğini, hesabın yöneticisi olmadığını ve aktif olarak Instagram kullanmadığını söyledi. Tekerek’e ayrıca derneğin finansmanı, üyelik aidatları, aldığı hibeler, derneğin hiyerarşik yapısı, mali denetimi, yeni üyelerin nasıl görevlendirildiği ve üyelerin kullandığı iletişim grupları soruldu. Tekerek bu sorulara "Herhangi bir bilgim yoktur" yanıtını verdi.

"2024’TE GÜRCİSTAN’A SEÇİMLERİ TAKİP ETMEK ÜZERE GİTTİM"

Kolluk, daha sonra Tekerek’e Kaos GL’nin Instagram hesabından yapılan sekiz paylaşımı gösterdi. Bu paylaşımlardan birinin Tekerek’in Gürcistan’daki LGBTİ+ hareketine ilişkin haberi olduğu belirtildi.

Tekerek, 2024 yılında uluslararası bir gazeteci grubuyla Gürcistan seçimlerini takip etmek üzere ülkeye gittiğini, farklı siyasetçiler ve sivil toplum temsilcileriyle görüşerek çeşitli haberler yaptığını anlattı. LGBTİ+ alanında çalışan bir sivil toplum örgütünün temsilcisiyle yaptığı görüşmeden de haber hazırladığını belirten Tekerek, haberi telif ücreti karşılığında Kaos GL’ye gönderdiğini söyledi ve "Gürcistan’da yasal bir STK olan LGBT derneğinin temsilcisiyle de seçim merkezli olarak görüşmüştüm. Bu haberimi telif ücreti karşılığında Kaos GL’ye gönderdim" dedi.

"BEN GAZETECİYİM"

Polis, Tekerek’e 17 kişinin fotoğrafını göstererek bu kişileri tanıyıp tanımadığını sordu. Tekerek, yalnızca bir kişiyi yaklaşık 20 yıl önce Mor Çatı’da gönüllü olduğu dönemden tanıdığını, diğer kişileri tanımadığını söyledi. Tekerek, kolluk ifadesinde gazetecilik faaliyetini vurgulayarak, "Ben gazeteciyim, çeşitli konularda haberler yaparım. Farklı sitelerde yayınlanır. 20 yıllık gazetecilik geçmişimde yayınlanan binlerce haberden sadece bir tanesi Kaos GL haber sitesinde yayınlandı. Herhangi bir suç işlemedim" ifadesini kullandı.

"BİR HABER YAPTIM DİYE BURAYA GETİRİLDİM"

İstanbul’dan Ankara’ya sevk edilen Tekerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da ifade verdi. Savcılık, Tekerek’i Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleriyle birlikte tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Tekerek, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda da Kaos GL ile herhangi bir kurumsal bağı bulunmadığını belirtti. Tekerek, Gürcistan seçimlerini takip etmek amacıyla yaptığı haber nedeniyle Kaos GL ile ilişkilendirildiğini belirterek, "Kaos GL hakkında bir haber yaptım diye gazeteci olduğumdan buraya getirildim" dedi.

TEKEREK’İN AVUKATI KILIÇ'IN SAVUNMASI

Tekerek’in avukatı Nurdan Kılıç da müvekkilinin Kaos GL’nin Instagram hesabını yönettiği iddiasına itiraz etti. Kılıç, “Müvekkile yönelik Instagram sorumlusu iddiasını kolluğun sallapati olarak yaptığı kanısındayız. Bunun tespiti yapılabilirdi, siber tarafından tespit yoktur" dedi. Kılıç, Tekerek’in Kaos GL’ye telif karşılığında haber verdiğini gösteren belgeleri de hakimliğe sundu. Tekerek’in sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma veya delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını belirten Kılıç, müvekkilinin serbest bırakılmasını, aksi durumda adli kontrol uygulanmasını talep etti.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Tekerek’in de aralarında bulunduğu 8 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik kararında, kişilerin "dernek içerisindeki konumları, kolluk araştırma tutanakları ile Kaos GL’nin sosyal medya ve internet sitesindeki paylaşımları" kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller olarak kabul edildi. Kararda, şüphelilerin kaçma ve delilleri karartma ihtimalinin bulunduğu, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kaydedildi.

Tutuklanan Gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL üyeleri, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

TUĞBA TEKEREK KİMDİR

Tuğba Tekerek, 1976 Maraş doğumlu gazeteci ve yazardır. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Tekerek, aynı üniversitede Modern Türkiye Tarihi alanında yüksek lisans yaptı. Gazeteciliğe 2006'da Milliyet'te başladı, 2008-2014 yılları arasında Taraf gazetesinde çalıştı. Daha sonra serbest gazeteci olarak çeşitli yerli ve yabancı medya kuruluşları için haber ve araştırmalar yaptı. Özellikle siyaset, eğitim ve toplumsal konular üzerine çalışmalarıyla tanınan Tekerek'in 2023'te yayımlanan "Taşra Üniversiteleri: AK Parti'nin Arka Kampüsü" adlı bir kitabı bulunuyor. (ANKA)