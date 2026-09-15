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Halk TV Türkiye LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var

LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var

Ailem Güvende adı altında düzenlenen LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, avukatı aracılığıyla not gönderdi. Tekerek, yaptığı açıklamada "Ben sadece gazetecilik yaptım" dedi.

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LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var

"Ailem Güvende" adı altında düzenlenen LGBTİ+ operasyonunda Ankara'da gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek, adliyeye sevk edildi. Hakkında tutuklama talep edilen gazeteci, avukatı aracılığıyla mesaj paylaştı.

Kaos GL haber sitesinde yayımlanan bir haber nedeniyle kendisine yöneltilen suçlamaya tepki gösteren Tekerek, "Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" dedi.

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"PİYANGO BU KEZ BANA VURDU..."

2024 yılında Gürcistan’a seçim öncesi giderek farklı mecralara haberler yaptığını, bu kapsamda KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber hazırladığını belirten gazeteci Tuğba Tekerek, gönderdiği mesajda şunlara yer verdi:

"Piyango bu kez bana vurdu. 2024’te Gürcistan’a seçim öncesi gitmiş, pek çok mecraya çeşitli haberler yapmıştım. Bu arada KAOS GL haber sitesine de telifli bir haber yapmıştım. Kendimi KAOS GL’nin Instagram yetkilisi olarak buldum polis raporunda! Hiçbir dayanağı olmayan akla ziyan bir suçlama! Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak. Lütfen daha fazla geçit vermeyin. Dayanışma mesajları çok kıymetli! Dayanışma gösteren herkese bin teşekkür!" (ANKA)

LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
LGBTİ+ Operasyon Ankara Gazeteci
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