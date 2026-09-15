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Halk TV Türkiye Son Dakika | LGBTİ+ soruşturması: Gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL üyeleri tutuklandı

Son Dakika | LGBTİ+ soruşturması: Gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL üyeleri tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara’da “Ailem Güvende” adı altında yürütülen LGBTİ+ soruşturmasında gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL üyeleri tutuklandı.

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Son Dakika | LGBTİ+ soruşturması: Gazeteci Tuğba Tekerek ve Kaos GL üyeleri tutuklandı
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Ankara’da “Ailem Güvende” adı altında yürütülen LGBTİ+ soruşturması kapsamında gazeteci Tuğba Tekerek ile Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan 7 asil üye tutuklandı.

7 yedek üyenin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

GAZETECİ TUĞBA TEKEREK TUTUKLANDI

Tekerek, Kaos GL için Gürcistan’daki seçimlerde LGBTİ+’ların durumuna ilişkin hazırladığı haber gerekçe gösterilerek Ankara'da gözaltına alınmıştı.

Gazeteci, avukatı aracılığıyla gözaltındayken "Piyango bu kez bana vurdu... Ben sadece gazetecilik kapsamında bir haber yaptım. Gerçek er ya da geç ortaya çıkacak" mesajını yollamıştı.

Bunun üzerine, LGBTİ+ soruşturması kapsamında gazeteci Tuğba Tekerek hakkında tutuklama kararı verildi.

LGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj varLGBTİ+ operasyonlarında gözaltına alınan gazeteci Tuğba Tekerek'ten mesaj var
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
LGBTİ+ Tutuklama
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