LGBTİ operasyonlarında 20 tutuklama talebi: Kaos GL yöneticileri ve Tuğba Tekerek de aralarında

Ankara merkezli yürütülen ve LGBTİ+ hak savunucularını hedef alan “Ailem Güvende” operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Kaos GL Derneği’nin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de aralarında bulunduğu 20 kişi, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

DERNEK ÜYELERİNİN EVLERİNE BASKIN YAPILMIŞTI

Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurullarında yer alan asil ve yedek üyeler, 13 Eylül’de evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alınmıştı. Derneğin Ankara’daki ofisinde de arama yapılırken dijital materyallere el konulmuştu.

Soruşturmanın, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerine emniyette Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltildiği öğrenildi.

20 KİŞİ TUTUKLAMA TALEBİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Aralarında Kaos GL yönetim kurulu üyeleri avukat Yasemin Öz, Janset Kalan, Nedime Erdoğan ve Nazik Işık ile gazeteci Tuğba Tekerek’in de bulunduğu 20 kişi Ankara Adliyesi’ne götürüldü.

Tekerek’in, Gürcistan’daki seçimlerde LGBTİ+’larla ilgili Kaos GL için yaptığı bir haber gerekçe gösterilerek İstanbul’da gözaltına alındığı ve daha sonra Ankara’ya getirildiği belirtildi.

Gözaltındaki kişilerin adliyede kelepçeli şekilde bekletildiği ve bu anlarda görüntülerinin çekildiği de aktarıldı.

Toplam 21 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, bunlardan 20’si tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

SAVCILIĞIN SEVK GEREKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Kaos GL’nin aktardığı bilgilere göre savcılığın tutuklama talebine ilişkin sevk yazısında, derneğin faaliyetleri ve sosyal medya paylaşımlarının “genel ahlâk anlayışını ihlal edecek” ve “toplumun ar ve haya duygularını rencide edebilecek” nitelikte olduğu öne sürüldü.

Sevk gerekçesinde ayrıca derneğin faaliyetleri üzerinden “çocukların eşcinselliğe özenmesinin teşvik edildiği” iddiasına da yer verildi.

KAOS GL GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILDIZ TAR'DAN AÇIKLAMA

Kaos GL Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar, operasyonun ardından yaptığı açıklamada dosyanın kapsamının genişletilmeye çalışıldığını belirterek LGBTİ+ hak savunucularına yönelik bir gözdağı oluşturulmasını kabul etmediklerini söyledi.

Tar, sürece ilişkin şunları kaydetti:

“Şu anda Kaos GL’nin yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinden 15 kişi ile bir muhabir arkadaşımız olmak üzere toplam 16 kişi gözaltında. Ancak son anda Kaos GL Derneği ile hiçbir üyelik ilişkisi bulunmayan ve dernekten herhangi bir danışmanlık da almayan kişiler bu dosyaya eklenmeye çalışılıyor. Ancak bu sürecin bir 'Kaos GL dosyası' hâline getirilmesini ve bu dosya üzerinden LGBTİ+ hak savunucularına gözdağı verilmesini kabul etmiyoruz. Şu andaki beklentimiz; dosyaların birbirinden ayrılması ve her iki dosyada da —şu ana kadar zaten bir ihlal süreci yaşanmış olsa da— bundan sonrasında LGBTİ+'ların ve hak savunucularının temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek adımların atılması, bu ihlallerden geri dönülmesidir.”

ADLİYEDE DESTEK TALEBİ

Gözaltındaki kişilerin adliyeye sevk edilmesi sırasında çok sayıda LGBTİ+ ve kadın hakları savunucusu, siyasetçi ve insan hakları savunucusu da Ankara Adliyesi’ne geldi.

DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk başta olmak üzere destek için adliyeye gelenler, soruşturmayı takip etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden 20’sinin tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmesiyle birlikte gözler nöbetçi sulh ceza hâkimliğinin vereceği karara çevrildi.